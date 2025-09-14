زمان واریز مرحله دوم معوقات فروردین بازنشستگان/ بازماندگان منتظر باشند

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرحله دوم معوقات فروردین بازنشستگان به همراه حقوق شهریور به حساب بازماندگان شامل همسر یا بازمانده دختر واریز می‌شود. همه بازماندگان فارغ از میزان مستمری، معوقات خود را همراه حقوق شهریور می‌گیرند.

گفتنی‌ست پرداخت حقوق شهریور مستمری‌بگیران تامین اجتماعی براساس روال ماه‌های اخیر از 29 ام آغاز می‌شود و تا آخرین روز ماه ادامه می‌یابد.

