مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زمان واریز مرحله دوم معوقات فروردین بازنشستگان/ بازماندگان منتظر باشند

زمان واریز مرحله دوم معوقات فروردین بازنشستگان/ بازماندگان منتظر باشند
مرحله دوم معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی، همراه حقوق شهریور پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرحله دوم معوقات فروردین بازنشستگان به همراه حقوق شهریور به حساب بازماندگان شامل همسر یا بازمانده دختر  واریز می‌شود. همه بازماندگان فارغ از میزان مستمری، معوقات خود را همراه حقوق شهریور می‌گیرند.

گفتنی‌ست پرداخت حقوق شهریور مستمری‌بگیران تامین اجتماعی براساس روال ماه‌های اخیر از 29 ام آغاز می‌شود و تا آخرین روز ماه ادامه می‌یابد. 

