به گزارش ایلنا، این حادثه روز گذشته (۲۲ شهریورماه) در منطقه حیات وحش بردسکن واقع در استان خراسان رضوی در حالی اتفاق افتاد که یک کارگر جنگلبان به نام «رضا امینی» حین آب‌رسانی به آبشخور حیات وحش با خارج شدن ناگهانی دنده عقب خودروی حمل آب از ناحیه پا دچارمصدومیت می‌شود.

گفته می‌شود این جنگلبان که بصورت افتخاری برای آب‌رسانی حیوانات با محیط‌بانان محیط زیست همکاری کرده بود برای درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) بردسکن منتقل شد و تحت درمان قرار دارد.

