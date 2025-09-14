خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مصدومیت یک جنگلبان خراسان رضوی در حین آب‌رسانی به حیوانات

مصدومیت یک جنگلبان خراسان رضوی در حین آب‌رسانی به حیوانات
کد خبر : 1685588
لینک کوتاه کپی شد.

روز گذشته یک کارگر جنگلبان حین آب‌رسانی به حیوانات در بردسکن خراسان رضوی دچار حادثه مصدومیت شد.

به گزارش ایلنا، این حادثه روز گذشته (۲۲ شهریورماه) در منطقه حیات وحش بردسکن واقع در استان خراسان رضوی در حالی اتفاق افتاد که یک کارگر جنگلبان به نام «رضا امینی» حین آب‌رسانی به آبشخور حیات وحش با خارج شدن ناگهانی دنده عقب خودروی حمل آب از ناحیه پا دچارمصدومیت می‌شود. 

گفته می‌شود این جنگلبان که بصورت افتخاری برای آب‌رسانی حیوانات با محیط‌بانان محیط زیست  همکاری کرده بود برای درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) بردسکن منتقل شد و تحت درمان قرار دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی