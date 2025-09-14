درخواست کارگران پیمانکاری راهآهن قم برای رفع تبعیض:
کمک هزینه خرید لوازم التحریر و پاداش به ما تعلق نگرفت
کارگران پیمانکاری ابنیه فنی راهآهن قم خواستار دریافت پاداش روز ولادت حضرت محمد (ص) و کمک هزینه خرید لوازم التحریر همانند همکاران رسمی خود شدند.
شماری از کارگران پیمانکاری شاغل راهآهن قم که در بخش نگهداری از خطوط ریلی کار میکنند؛ در تماس با خبرنگار ایلنا میگویند: اخیرا مبلغ ۲ میلیون و۸۰۰هزار تومان به مناسبت شروع مدارس و همچنین مبلغ ۲ میلیون تومان به مناسبت روز ولادت حضرت محمد (ص) به حساب کارگران رسمی و قراردادی واریز شده ولی متأسفانه این ارقام برای کارگران پیمانکاری که شب و روز در حال کار کردن هستند واریز نشده است.
این کارگران خواستار رفع تبعیض در پاداش و حقوق و مزایای مزدی نسبت به کارگران رسمی و قرارداد مستقیم شدند و افزودند: همه ساله روز ولادت حضرت محمد (ص) و در آستانه شروع سال تحصیلی، شرکت راهآهن به حساب همه کارگران رسمی و تجمیعی، مبالغی واریز میکند اما کارگران پیمانکاری از دریافت این مزایا محروم هستند.
وی بیان کرد: درآمد اکثر کارگران پیمانکاری شاغل در ابنیه فنی راه آهن ناحیه قم حداقل حقوق است و دریافتی ماهانهمان جوابگوی زندگی نیست.
به گفته وی؛ هر روز قیمت اقلام خوراکی و غیر خوراکی در حال افزایش است و کارگران در روزهای مناسبتی و عرفی چشم به دست کارفرما دوختهاند تا به نحوی بخشی از هزینهها تامین شود.