کمک هزینه خرید لوازم التحریر و پاداش به ما تعلق نگرفت

شماری از کارگران پیمانکاری شاغل راه‌آهن قم که در بخش نگهداری از خطوط ریلی کار می‌کنند؛ در تماس با خبرنگار ایلنا می‌گویند: اخیرا مبلغ ۲ میلیون و۸۰۰هزار تومان به مناسبت شروع مدارس و همچنین مبلغ ۲ میلیون تومان به مناسبت روز ولادت حضرت محمد (ص) به حساب کارگران رسمی و قراردادی واریز شده ولی متأسفانه این ارقام برای کارگران پیمانکاری که شب و روز در حال کار کردن هستند واریز نشده است.

این کارگران خواستار رفع تبعیض در پاداش و حقوق و مزایای مزدی نسبت به کارگران رسمی و قرارداد مستقیم شدند و افزودند: همه ساله روز ولادت حضرت محمد (ص) و در آستانه شروع سال تحصیلی، شرکت راه‌آهن به حساب همه کارگران رسمی و تجمیعی، مبالغی واریز می‌کند اما کارگران پیمانکاری از دریافت این مزایا محروم هستند.

وی بیان کرد: درآمد اکثر کارگران پیمانکاری شاغل در ابنیه فنی راه آهن ناحیه قم حداقل حقوق است و دریافتی ماهانه‌مان جوابگوی زندگی‌ نیست.

به گفته وی؛ هر روز قیمت اقلام خوراکی و غیر خوراکی در حال افزایش است و کارگران در روزهای مناسبتی و عرفی چشم به دست کارفرما دوخته‌اند تا به نحوی بخشی از هزینه‌ها تامین شود.

انتهای پیام/