کارگران شهرداری کنارک: درگیر فشارهای معیشتی هستیم
کارگران شهرداری کنارک از شرایط شغلی و مزدی خود انتقاد کردند.
به گزارش ایلنا؛ این کارگران که روز گذشته (جمعه) مقابل ساختمان شهرداری تجمع صنفی ترتیب داده بودند میگویند: اختلافات رانتی برخی مدیران در سه چهار ماه گذشته به جایی رسیده که فشارهای معیشتی وارده دیگر برایمان قابل تحمل نیست؛ ما از تبعیض و بیعدالتی خستهایم.
یک کارگر در این مورد میگوید: مسئلهی مهمتر، کسر از حقوق کارگران است؛ مدتیست که مبالغی از حقوقمان کسر میشود، در عین حال امنیت شغلی نداریم و میترسیم به دلیل اعتراض بیکار شویم.