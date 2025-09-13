خبرگزاری کار ایران
کارگران شهرداری کنارک: درگیر فشارهای معیشتی هستیم
کد خبر : 1685177
کارگران شهرداری کنارک از شرایط شغلی و مزدی خود انتقاد کردند.

به گزارش ایلنا؛ این کارگران که روز گذشته (جمعه) مقابل ساختمان شهرداری تجمع صنفی ترتیب داده بودند می‌گویند: اختلافات رانتی برخی  مدیران در سه چهار ماه گذشته به جایی رسیده که فشارهای معیشتی وارده دیگر برایمان قابل تحمل نیست؛ ما از تبعیض و بی‌عدالتی خسته‌ایم. 

یک کارگر در این مورد می‌گوید: مسئله‌ی مهم‌تر، کسر از حقوق کارگران است؛ مدتی‌ست که مبالغی از حقوق‌مان کسر می‌شود، در عین حال امنیت شغلی نداریم و می‌ترسیم به دلیل اعتراض بیکار شویم. 

 

