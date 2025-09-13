به گزارش خبرنگار ایلنا، پروانه رضایی، معاونت روابط کار وزارت کار، در مراسمی که در خانه کارگر برگزار شد گفت: اصل سه‌جانبه‌گرایی، اساس و محور فعالیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بر این اساس ضروری است با همفکری و همدلی، شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور را در نظر گرفته و آمادگی لازم برای اصلاح برخی از موضوعات و به‌روزرسانی روندهای اجرایی را داشته باشیم. چرا که هر تصمیم نادرست، در نهایت بیشترین آسیب را به کارگران وارد خواهد کرد. هر تصمیم غلطی بین ما و شرکای اجتماعی در نهایت به کارگران آسیب می‌‎زند.

وی گفت: از نمایندگان محترم کارگران، خانه کارگر، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی صمیمانه درخواست می‌کنم که با همراهی و همفکری، مسیر اصلاح قوانین و فرآیندها را هموار سازیم تا بتوانیم در جهت منافع ملی کشور و بهبود شرایط کارگران عزیز گام‌های مؤثری برداریم.

رضایی تأکید کرد: با کمال صداقت تأکید می‌کنم که در هر تصمیم و اقدام، مصالح و منافع کارگران و همچنین مصالح کلی کشور مورد توجه و اولویت خواهد بود. افتخار می‌کنم که زیر لوای خانه کارگر و حزب اسلامی کار بوده‌ام.

در این جلسه علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، گفت: عزت و پیشرفت ما ارتباط مستقیمی با فعالیت‌های تشکلاتیِ ما دارد. تشکیلات خانه کارگر، بزرگترین تشکل موجود است و اصل کارِ ما تشکیلاتی است.

محجوب تأکید کرد: این جلسات باید تداوم داشته باشد. بدون تردید تداوم و توسعه فعالیت‌های تشکیلاتی، رمز موفقیت و دستیابی به اهداف جامعه کارگری خواهد بود.

دبیر کل خانه کارگر گفت: از تلاش‌های خانم رضایی در گذشته و حال تمجید می‎کنیم. ایشان در در تشکیلات خانه کارگر بودند و می‌دانم که مانند ما توصیه به متشکل شدن دارند.

