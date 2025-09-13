انعقاد یک توافقنامه در آلومینیوم اراک/ کارگران: باید ببینیم به تعهدات عمل میشود یا نه!
«برقراری مجدد اضافه کار و کلیه رفاهیات سیزده نفری که توسط مدیر عامل قطع شده است به همراه معوقات»، «بررسی خواستههای قانونی کارگران در جلسه آتی هیئت مدیره تا روز بیست و چهارم شهریور» و «توقف شکایات مطرح شده از سوی مدیرعامل و مدیر حراست از پرسنل و همچنین پرسنل علیه برخی از مدیران در مراجع قضایی» از جمله توافقاتیست که صورت گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از اعتراض بیش از یک ماههی کارگران شرکت آلومینیوم اراک به وضعیت حقوقی و شغلی و بحث اضافه کار، مستهلک بودن تاسیسات و قطعات که موجب کندی کار شده و همچنین سایر مطالبات مثل بازنگری طرح طبقهبندی مشاغل، بالاخره در روز بیستم شهریور، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره پای میز مذاکره آمده و توافقنامهای را امضا کردند.
انعقاد متن توافقنامهای میان رئیس شورای اسلامی کار شرکت آلومینیوم و مدیرعامل این شرکت سهامی در شرایطی رقم خورد که حدود چهل روز بسیاری از کارگران این شرکت دست به اعتصاب غذا زده بودند. در این توافقنامه که به امضای طرفین کارگری و کارفرمایی رسیده است، مقرر شده پیگیری پرونده قضایی این کارگران متوقف و شکایات پس گرفته شده و کارگران تعلیق شده به سر کار خود برگردند.
در این تفاهمنامه درباره بحث افزایش حقوق و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل قید شده است: «اقدامات اجرایی لازم جهت تحقق مطالبات قانونی همکاران صورت میپذیرد»!
در این میان البته منابع کارگری ایلنا از شرکت آلومینیوم اراک اظهار میکنند: فعلاً این توافق صورت گرفته اما مشخص نیست چه تعداد از همکاران با آن موافق و به آن امیدوارند.
این منبع تاکید کرد: باید همچنین این را دید که شرکت چقدر به تعهدات خود از جمله بحث ابطال تعلیق کارکنان معترض و همچنین بازنگری در شرایط حقوقی کارکنان و بازگشت شرکت به شرایط عادی عمل میکند تا بازخورد این توافق بهتر باشد. باید منتظر ماند و دید....