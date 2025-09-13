ادامه اعتراض کارگران عملیاتی نفت نسبت به محدودیتهای مزدی
کارکنان رسمی نفت نسبت به محدودیتهای مزدی اعتراض دارند.
جمعی از کارکنان عملیاتی نفت در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه اعتراض خود به محدودیتهای مزدی خبر دادند.
این کارکنان روز گذشته، در چند منطقه عملیاتی نفت از جمله مناطق لاوان، سیری، سکوی ایلام و سکوی نصر، اعتراض کردند.
آنها خواستههای خود را به این ترتیب عنوان کردند:
۱-پرداخت کامل حقوق
۲-حذف محدودیتهای اعمال شده بر سنوات بازنشستگی
۳- اصلاح کف حقوق همکاران جدیدالاستخدام
۴-مرجوع نمودن مالیاتهای اخذ شده
۵- اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت کامل بک پی آن
۶- استقلال صندوق بازنشستگی نفت و تصویب اساسنامهی مستقل