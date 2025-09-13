خانه کارگر زنجان:
مرگ کارگر ساختمانی در پی سقوط بالابر، نشانه بیتوجهی و کوتاهی مسئولان است
خانه کارگر زنجان با صدور بیانهای، حادثه منجر به فوت یک کارگر ساختمانی را بر اثر حادثه کار به خانوادهی وی و جامعه کارگری تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، در این بیانیه با یادآوری حادثه تلخ فوت یک کارگر ساختمانی که در صبح روز پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه سال جاری در محله کوچمشکی زنجان اتفاق افتاد، آمده است: متاسفانه خبر مرگ دلخراش یکی از کارگران شریف و زحمتکش ساختمانی در پی سقوط بالابر در ساختمانی نیمهکاره در زنجان را دریافت کردیم. این حادثه غمانگیز نه تنها جان یکی از تلاشگران عرصه کار را گرفت، بلکه بار دیگر بیتوجهی و کوتاهی دستگاههای متولی و مسئولین مربوطه را در حوزه ایمنی کار و حفظ جان کارگران به نمایش گذاشت.
در بخش دیگری از این پیام آمده است: خانه کارگر ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده محترم این کارگر جانباخته و جامعه کارگری، مراتب نگرانی شدید خود را نسبت به وضعیت نگرانکننده ایمنی در محیطهای کار و پروژههای ساختمانی اعلام میدارد. بارها و بارها هشدار داده شده که عدم رعایت استانداردهای ایمنی و نبود نظارت دقیق میتواند به فجایع جبرانناپذیری منجر شود.
در ادامه این بیانیه از مسئولین ذیربط و نهادهای متولی در خواست شده به صورت جدی و فوری نسبت به ارتقاء زیرساختها و قوانین ایمنی در محیطهای کاری اقدام کنند، نظارتها را افزایش دهند و با کوتاهیها و اهمالهای موجود برخورد قانونی و قاطع به عمل آورند تا از تکرار چنین حوادث دلخراشی جلوگیری شود.
همچنین در این نامه تاکید شده؛ ایمنی کارگران نباید قربانی بیتوجهی و بیمسئولیتی شود. ما معتقدیم حفظ جان کارگران از مهمترین اولویتهاست و از همه نهادها و سازمانهای مسئول انتظار داریم به وظایف خود به نحو احسن عمل کنند.