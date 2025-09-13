نامه کانونهای بازنشستگان آموزش و پرورش کشور به رییس جمهور:
با ادغام صندوق فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری مخالفیم
کانونهای بازنشستگان آموزش و پرورش کشور در نامهای به رییس جمهور، نسبت به طرح تجمیع صندوق فولاد و صندوق کشوری مخالفت کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کانونهای بازنشستگان آموزش و پرورش کشور در نامهای به رئیس جمهور که رونوشت آن را برای وزیر کار فرستادهاند، با ادغام صندوق فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری مخالفت کردند.
این بازنشستگان با تاکید بر اینکه احتمال دارد در این ادغام، منابع بیمهشدگان کشوری صرف تعهدات صندوق فولاد شود و سطح خدمات ارائه شده به بازنشستگان کاستی بگیرد، اعلام کردند: این ادغام بحران مالی صندوقها را تشدید میکند و حقوق بازنشستگان را به خطر میاندازد.