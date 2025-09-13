خبرگزاری کار ایران
درگفت وگو با ایلنا مطرح شد:

بدون برق اشتغالی نیست/ دولت از تامین انرژی‌های تجدیدپذیر حمایت کند

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های مهندسی برق گلستان گفت: بدون برق، هیچ سرمایه‌گذاری در استان شکل نمی‌گیرد و بنابراین اشتغالی ایجاد نخواهد شد.

«سید محمود حمیدی» در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: درسال جاری سیاست‌های انجمن صنفی شرکت‌های مهندسی برق گلستان سوق دادن شرکت‌های فنی مهندسی به انرژی نو و تجدید پذیر است. این انجمن درحال برگزاری کلاس‌های انرژی تجدیدپذیر  خانگی و نیروگاه‌های کوچک مقیاس است و این روند با جدیت کامل ادامه دارد. 

وی گفت: استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر علاوه بر بهبود وضعیت تولید برق، هزینه‌های تأمین انرژی را کاهش خواهد داد و سرمایه‌گذاری در این بخش به حل ناترازی انرژی و ارتقای تولید کمک می‌کند. 

وی ادامه داد: اگر دولت می‌خواهد رشد ۸ درصدی و اشتغال ایجاد کند، پس حتما نیاز است که  انرژی تامین شود. با برنامه‌ریزی صحیح و اجرای سیاست‌های مناسب، می‌توان شرایط را برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد اشتغال پایدار در استان فراهم کرد. 

وی تصریح کرد: سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است و تولید انرژی‌های پاک یکی از اولویت‌های اصلی دولت و بخش خصوصی معرفی شده‌اند. 

وی افزود:  الزام صنایع بزرگ و سازمان‌های اجرایی به تأمین برق مصرفی  از منابع تجدیدپذیر، بدون تردید گامی در مسیر درست است. 

وی افزود: بدون برق، هیچ سرمایه‌گذاری در استان شکل نمی‌گیرد و بنابراین اشتغالی ایجاد نخواهد شد. گلستان آب و هوای مساعد برای بهره‌برداری از انرژی خورشیدی دارد و می‌توان این چالش را به فرصتی برای تحول تبدیل کنیم.

 

