درگفت وگو با ایلنا مطرح شد:
بدون برق اشتغالی نیست/ دولت از تامین انرژیهای تجدیدپذیر حمایت کند
دبیر انجمن صنفی شرکتهای مهندسی برق گلستان گفت: بدون برق، هیچ سرمایهگذاری در استان شکل نمیگیرد و بنابراین اشتغالی ایجاد نخواهد شد.
«سید محمود حمیدی» در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: درسال جاری سیاستهای انجمن صنفی شرکتهای مهندسی برق گلستان سوق دادن شرکتهای فنی مهندسی به انرژی نو و تجدید پذیر است. این انجمن درحال برگزاری کلاسهای انرژی تجدیدپذیر خانگی و نیروگاههای کوچک مقیاس است و این روند با جدیت کامل ادامه دارد.
وی گفت: استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر علاوه بر بهبود وضعیت تولید برق، هزینههای تأمین انرژی را کاهش خواهد داد و سرمایهگذاری در این بخش به حل ناترازی انرژی و ارتقای تولید کمک میکند.
وی ادامه داد: اگر دولت میخواهد رشد ۸ درصدی و اشتغال ایجاد کند، پس حتما نیاز است که انرژی تامین شود. با برنامهریزی صحیح و اجرای سیاستهای مناسب، میتوان شرایط را برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد اشتغال پایدار در استان فراهم کرد.
وی تصریح کرد: سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری بهعنوان «سال سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده است و تولید انرژیهای پاک یکی از اولویتهای اصلی دولت و بخش خصوصی معرفی شدهاند.
وی افزود: الزام صنایع بزرگ و سازمانهای اجرایی به تأمین برق مصرفی از منابع تجدیدپذیر، بدون تردید گامی در مسیر درست است.
وی افزود: بدون برق، هیچ سرمایهگذاری در استان شکل نمیگیرد و بنابراین اشتغالی ایجاد نخواهد شد. گلستان آب و هوای مساعد برای بهرهبرداری از انرژی خورشیدی دارد و میتوان این چالش را به فرصتی برای تحول تبدیل کنیم.