خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در نامه‌ای به وزیر نفت مطرح شد؛

اعتراض کارگران پیمانکاری نفت به تبعیض/ حتی سرانه ورزش قطع شد!

اعتراض کارگران پیمانکاری نفت به تبعیض/ حتی سرانه ورزش قطع شد!
کد خبر : 1684869
لینک کوتاه کپی شد.

جمعی از نیروهای پیمانکاری صنعت نفت، گاز و پالایش، در نامه‌ای به وزیر نفت خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از نیروهای پیمانکاری صنعت نفت، گاز و پالایش، در نامه‌ای به وزیر نفت خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند.

این کارگران در نامه نوشتند: ما جامعه بزرگ کارگران پیمانکاری وزارت نفت در سخت‌ترین و پرخطرترین نقاط میدان خط تولید ــ در دل سکوها، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها ــ با جان خود می‌کوشیم تا چرخه‌های تولید و اقتصاد میهن عزیزمان متوقف نشود. اما حوادث تلخ و مرگبار اخیر در صنایع نفت، گواهی غم‌انگیز بر این واقعیت است که در میدان حوادث، این نیروهای پیمانکاری هستند که بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند و آمار جان‌باختگان، که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها همکاران پیمانکار می‌باشند، نشانگر بی‌عدالتی بزرگی است.

این کارگران نوشتند: وقتی سخن از فداکاری و خطر باشد، ما «خط مقدم» هستیم، اما هنگامی که نوبت به احقاق حق و رعایت عدالت می‌رسد، چنین به نظر می‌رسد که ما «شهروندان درجه دو و سه» و یا حتی بی‌درجه محسوب می‌شویم.

آنها نوشتند: اخیراً با کمال تأسف مطلع شدیم که وزارت نفت، در اقدامی تبعیض‌آمیز، سرانه ورزشی را صرفاً برای فرد شاغل از خانواده‌های نیروهای پیمانکاری در نظر گرفته و سایر اعضای خانواده‌های ما را از این حق محروم کرده است. این در حالی است که این حق به طور کامل برای خانواده‌های نیروهای رسمی و قراردادی برقرار است. چنین تصمیمی نه تنها یک امتیاز اقتصادی کوچک نیست، بلکه حامل پیامی روشن و ناخوشایند است مبنی بر اینکه «جان و سلامت شما و خانواده‌هایتان برای این سیستم ارزشی برابر ندارد».

آنها تاکید کردند که این اقدام با اصول انصاف، عدالت اجتماعی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تضاد است  و روحیه و انگیزه هزاران نیروی پیمانکاری را که بار اصلی تولید بر دوش آنان است، تضعیف می‌کند.

آنها نوشتند: این اقدامات به جای ایجاد وحدت، زمینه‌ساز تفرقه و مرزبندی‌های مصنوعی در بدنه کارگری صنعت نفت می‌شود و آشکارا با روح قوانین کار و اصل منع تبعیض مغایرت دارد.

آنها در نامه به وزیر نوشتند: این تصمیم تبعیض‌آمیز لغو و سرانه ورزشی به طور کامل و عادلانه برای تمامی اعضای خانواده کلیه نیروهای شاغل در صنعت نفت ـ اعم از رسمی، قراردادی و پیمانکاری ـ برقرار گردد.

کارگران‌ همچنین نوشتند:  بازنگری اساسی در سیاست‌های ایمنی و حمایت‌های اجتماعی از نیروهای پیمانکاری را در دستور کار فوری قرار دهید تا دیگر شاهد حوادث تلخ و تکرارپذیر گذشته نباشیم.

آنها در پایان‌گفتند: ما خواستار احترام، برابری و عدالت هستیم. نیروهای پیمانکاری ستون‌های خاموش اما استوار صنعت نفت کشور به شمار می‌آیند. عدالت در حق ما نه تنها یک مطالبه قانونی، بلکه ضرورتی اخلاقی و انسانی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی