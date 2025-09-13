در نامهای به وزیر نفت مطرح شد؛
اعتراض کارگران پیمانکاری نفت به تبعیض/ حتی سرانه ورزش قطع شد!
جمعی از نیروهای پیمانکاری صنعت نفت، گاز و پالایش، در نامهای به وزیر نفت خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند.
این کارگران در نامه نوشتند: ما جامعه بزرگ کارگران پیمانکاری وزارت نفت در سختترین و پرخطرترین نقاط میدان خط تولید ــ در دل سکوها، پالایشگاهها و پتروشیمیها ــ با جان خود میکوشیم تا چرخههای تولید و اقتصاد میهن عزیزمان متوقف نشود. اما حوادث تلخ و مرگبار اخیر در صنایع نفت، گواهی غمانگیز بر این واقعیت است که در میدان حوادث، این نیروهای پیمانکاری هستند که بیشترین آسیب را متحمل میشوند و آمار جانباختگان، که اکثریت قریب به اتفاق آنها همکاران پیمانکار میباشند، نشانگر بیعدالتی بزرگی است.
این کارگران نوشتند: وقتی سخن از فداکاری و خطر باشد، ما «خط مقدم» هستیم، اما هنگامی که نوبت به احقاق حق و رعایت عدالت میرسد، چنین به نظر میرسد که ما «شهروندان درجه دو و سه» و یا حتی بیدرجه محسوب میشویم.
آنها نوشتند: اخیراً با کمال تأسف مطلع شدیم که وزارت نفت، در اقدامی تبعیضآمیز، سرانه ورزشی را صرفاً برای فرد شاغل از خانوادههای نیروهای پیمانکاری در نظر گرفته و سایر اعضای خانوادههای ما را از این حق محروم کرده است. این در حالی است که این حق به طور کامل برای خانوادههای نیروهای رسمی و قراردادی برقرار است. چنین تصمیمی نه تنها یک امتیاز اقتصادی کوچک نیست، بلکه حامل پیامی روشن و ناخوشایند است مبنی بر اینکه «جان و سلامت شما و خانوادههایتان برای این سیستم ارزشی برابر ندارد».
آنها تاکید کردند که این اقدام با اصول انصاف، عدالت اجتماعی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی در تضاد است و روحیه و انگیزه هزاران نیروی پیمانکاری را که بار اصلی تولید بر دوش آنان است، تضعیف میکند.
آنها نوشتند: این اقدامات به جای ایجاد وحدت، زمینهساز تفرقه و مرزبندیهای مصنوعی در بدنه کارگری صنعت نفت میشود و آشکارا با روح قوانین کار و اصل منع تبعیض مغایرت دارد.
آنها در نامه به وزیر نوشتند: این تصمیم تبعیضآمیز لغو و سرانه ورزشی به طور کامل و عادلانه برای تمامی اعضای خانواده کلیه نیروهای شاغل در صنعت نفت ـ اعم از رسمی، قراردادی و پیمانکاری ـ برقرار گردد.
کارگران همچنین نوشتند: بازنگری اساسی در سیاستهای ایمنی و حمایتهای اجتماعی از نیروهای پیمانکاری را در دستور کار فوری قرار دهید تا دیگر شاهد حوادث تلخ و تکرارپذیر گذشته نباشیم.
آنها در پایانگفتند: ما خواستار احترام، برابری و عدالت هستیم. نیروهای پیمانکاری ستونهای خاموش اما استوار صنعت نفت کشور به شمار میآیند. عدالت در حق ما نه تنها یک مطالبه قانونی، بلکه ضرورتی اخلاقی و انسانی است.