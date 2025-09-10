به گزارش ایلنا و به نقل از ITUC، اتحادیه‌های کارگری جهانی در بیانیه‌ای خواستار به رسمیت شناختن کشور فلسطین شدند.

طبق این اطلاعیه، در آستانه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل، چندین فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از همه دولت‌ها خواستند که کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) نیز به همراه چندین تشکل جهانی دیگر خواستار اقدام فوری برای حفاظت از غیرنظامیان، از جمله استقرار یک نیروی حافظ صلح بین‌المللی در غزه شده است.

این بیانیه که توسط ده اتحادیه جهانی و کمیته مشورتی اتحادیه‌های کارگری در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (TUAC) با بیش از ۲۰۰ میلیون کارگر عضو در سراسر جهان امضا شده است، خواستار تعهد کامل دولت‌ها برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین شده است. البته تا به امروز، ۱۴۷ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد در مجمع عمومی این سازمان خواستار چنین موضوعی شدند.

لوک تری‌انگل، دبیرکل ITUC، در اطلاعیه دیگری در ذیل این بیانیه اظهار کرده است:

«پیشنهاد ایجاد یک نیروی حافظ صلح بین‌المللی در غزه گامی در مسیر درست است. این یک اقدام مشخص برای محافظت از غیرنظامیان، تثبیت وضعیت در محل و ایجاد فضا برای یک روند سیاسی معتبر است. این فراخوان مبتنی بر تعهد جنبش اتحادیه‌های کارگری به دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون است. به رسمیت شناختن فلسطین نباید به تأخیر بیفتد یا به عنوان امتیازی در پایان مذاکرات تلقی شود. این یک مسئله اساسی در یک صلح عادلانه محسوب شده و گامی ضروری برای بازگرداندن برابری طرفین در میز مذاکره است. کارگران در همه جا حق دارند در آزادی، عزت و امنیت زندگی کنند. مردم فلسطین نیز شایسته کمتر از این نیستند. به رسمیت شناختن کشور فلسطین، همراه با گام‌های مشخص برای محافظت از غیرنظامیان و پایان دادن به اشغال، راهی است به سمت تحقق صلح و عدالت در جهان.»

