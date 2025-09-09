خبرگزاری کار ایران
توضیحاتی در رابطه با طرح ساماندهی کارکنان دولت/ «قرارداد معین» در راه است

توضیحاتی در رابطه با طرح ساماندهی کارکنان دولت/ «قرارداد معین» در راه است
نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: به‌زودی شاهد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در کشور خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد فاطمی، نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که به‌زودی شاهد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در کشور خواهیم بود. 

وی گفت: همان‌گونه که هم خواست نیروهای شرکتی و هم مطالبه مجلس شورای اسلامی بوده است، مقرر شده شرکت‌های واسطه و پیمانکاری حذف شوند و دستگاه‌های اجرایی مربوطه مستقیماً با نیروهای شرکتی قرارداد کار معین منعقد کنند. این رابطه برای کسانی است که مدرک دانشگاهی دارند. آن‌ها که مدرک غیر دانشگاهی دارند طبق ماده ۱۲۴ قانون خدمات کشوری، قرارداد کار با آن‌ها منعقد می‌شود. 

وی افزود: انعقاد قرارداد مستقیم با نیروها نه تنها باعث حذف شرکت‌های واسطه و کاهش هزینه‌های سربار خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز ایجاد امنیت شغلی و ثبات در وضعیت کاری این نیروها نیز خواهد بود. 

فاطمی تأکید کرد: هدف از این اقدام، تضمین شغل پایدار برای نیروهای شرکتی است و مجلس همچنان پیگیر اجرای کامل این موضوع خواهد بود.

