افتتاح نخستین مجتمع حقوقی حل اختلاف کارگری و کارفرمایی کشور

به گزارش ایلنا، این مجتمع حقوقی با همکاری موثر دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی ایجاد شده در شهریور سال جاری در کلانشهر شیراز (استان فارس) با حضور پروانه رضایی بختیاری، معاون روابط کار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیران ملی و استانی راه اندازی شد.

«پروانه رضایی بختیاری» در حاشیه این افتتاح گفت: ایجاد این مجتمع گام ارزشمندی در راستای سازش و تقویت شیوه حل و فصل اختلافات کارگر و کارفرما بر این اساس است.

وی با بیان این که همکاری خوبی از دیوان عدالت اداری مراجع قضایی و صلح به عمل آمده تصریح کرد: حرکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید به سمت صلح و توافق کارگر و کارفرما باشد تا از افزایش شکایات جلوگیری شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: وجود ۵۲ درصد بازنشستگی پیش از موعد در هیچ کشوری معمول و پسندیده نیست؛ گاهی جوانانی با ۴۰ سال سن بازنشسته می‌شوند؛ برخی مشاغل سخت هستند اما گاهی، آرایی در این حوزه صادر می‌شود که دور از منطق است. در بسیاری از موارد می‌توان با همت و حمایت کارفرما از میزان سخت و زیان آوری محیط کاری برخی مشاغل کاست و یا آن را رفع کرد.

رضایی بختیاری تاکید کرد: مشکل محیط‌های کاری با شرایط سخت و زیان‌آور حتی المقدور باید رفع شود تا بتوان به بهترین نحو از کارگران صیانت کرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارفرمایان در شرایط جنگ ۱۲ روزه اخیر خوش درخشیدند و به بهترین نحو شرایط را مدیریت کردند؛ تا مسائل و مشکلات کارگری و کارفرمایی مدیریت شده و به اختلاف و تشکیل پرونده منجر نشود.

همچنین، «سعید بیادی» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در این آیین با تاکید بر صیانت از نیروی کار گفت: به استناد ماده ۱۵۷ قانون کار، سازماندهی و حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی باید از طریق مراجع حل اختلاف انجام شود.

