اعتراض بازنشستگان صداوسیما به وضعیت معیشت و درمان
بازنشستگان صداوسیما به وضعیت درمان و معیشت خود اعتراض دارند.
جمعی از بازنشستگان صداوسیما در تماس با خبرنگار ایلنا، از وضعیت معیشتی و درمانی خود انتقاد کردند. این بازنشستگان میگویند:در سالهای اخیر، بودجه درمان مراکز درمانی کاهش یافته، این در حالیست که ما در دوران پیری بیش از همیشه به دارو و درمان نیاز داریم.
این بازنشستگان در عین حال، خواستار اجرای دقیق همسانسازی و افزایش حقوق ماهانه خود هستند.
یکی از بازنشستگان از تجمع روز گذشته در تهران خبر داد و گفت: ما پیش از این نیز اعتراض صنفی داشتیم؛ امیدواریم با اختصاص بودجه مناسب، شرایط تحقق مطالبات ما را فراهم آورند.