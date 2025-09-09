نامه بازنشستگان درباره تغییرات مکرر در مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری

به گزارش خبرنگار ایلنا، این فعالان صنفی بازنشستگان، در بخشی از نامه خود، ضمن تقدیر از حمایت و توجه ویژه دولت و مجلس به معیشت بازنشستگان، خواستار انتخاب مدیریت بر مبنای شایستگی، تجربه و تخصص حرفه‌ای و نه ملاحظات سیاسی شدند

روسای کانون‌های بازنشستگی استانداری‌های کشور معتقدند کانون‌های بازنشستگی به عنوان شرکای اجتماعی و صاحبان اصلی صندوق بازنشستگی کشوری حق دارند که در انتخاب مدیریت آن مشارکت داشته باشند. آن‌ها خواستار شفافیت در عملکرد صندوق‌های بازنشستگی و نظارت بیشتر بر آن‌ها شدند.

