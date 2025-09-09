خبرگزاری کار ایران
نامه بازنشستگان درباره تغییرات مکرر در مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری

روسای کانون‌های بازنشستگی استانداری‌های کشور در نامه‌ای به رئیس جمهور و رئیس مجلس، مراتب نگرانی خود را درباره بی ثباتی مدیریتی درصندوق بازنشستگی کشوری اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،   این فعالان صنفی بازنشستگان، در بخشی از نامه خود، ضمن تقدیر از حمایت و توجه ویژه دولت و مجلس به معیشت بازنشستگان، خواستار انتخاب مدیریت بر مبنای شایستگی، تجربه و تخصص حرفه‌ای و نه ملاحظات سیاسی شدند 

روسای کانون‌های بازنشستگی استانداری‌های کشور  معتقدند کانون‌های بازنشستگی به عنوان شرکای اجتماعی و صاحبان اصلی صندوق بازنشستگی کشوری حق دارند که در انتخاب مدیریت آن مشارکت داشته باشند. آن‌ها خواستار شفافیت در عملکرد صندوق‌های بازنشستگی و نظارت بیشتر بر آن‌ها شدند.  

 

 

