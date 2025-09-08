کارگران یونان تجمع کردند؛
۱۳ ساعت کار روزانه محکوم است/ برای ماشین جنگی ناتو هزینه نکنید
هزاران کارگر، کشاورز، فریلنسر، دانشجو و فعال مدنی در پایتخت یونان به سیاستهای دولتهای سرمایهداری عضو اتحادیه اروپا اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه WFTU، فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری خبر داد: تجمعی گسترده توسط اتحادیههای کارگری یونان در حاشیه نمایشگاه بینالمللی تسالونیکی (متعلق به اتحادیه اروپا) در روز یکشنبه این هفته برگزار شد که بازتابی گسترده در سراسر این کشور داشت.
در این راهپیمایی چنددههزار نفری، هزاران کارگر، کشاورز، فریلنسر، دانشجو و فعال مدنی حضور داشتند که در پایتخت این کشور به سیاستهای دولتهای سرمایهداری عضو اتحادیه اروپا اعتراض کردند.
این کارگران و دانشجویان در تظاهرات خود خواستار لغو فوری لایحه ضد کارگری دولت یونان مبنی بر آزاد شدن زمان کار روزانه ۱۳ ساعتی شدند و خواستههای برحق خود به ترتیب زیر بیان کردند:
یکم: ۷ ساعت کار در روز - ۵ روز در هفته - ۳۵ ساعت در هفته
دوم: افزایش دستمزدها و مزایای حقوقی و برقراری اضافه کار برای ساعات کار بیش از هفت ساعت
سوم: امضا و اجرای توافقنامههای جمعی کارگاهها و کارخانجات و واحدهای اقتصادی
چهارم: بازگرداندن حقوق بند ۱۳ و ۱۴ قانون خدمات دولتی برای کارکنان بخش دولتی و بازنشستگان
این کارگران همچنین تحرکات دولت یونان را که شامل هزینه بیش از ۲۵ میلیارد یورویی برای تقویت ماشین جنگی ناتو و متحدانش است، محکوم کردند. این در حالی است که مدارس با هزاران نفر کسری معلم بازگشایی میشوند و بیمارستانها نیز از کمبود پرسنل پزشکی و پرستاران رنج میبرند. از سوی دیگر، نیمی از یونان بدون خدمات زیرساختی و خدمات به موقع آتشنشانی زندگی میکنند و این درحالی است که گاه و بیگاه در فصول گرم سال، آتشسوزیهای جنگلی گریبان یونان را میگیرد.
این کارگران همچنین در همبستگی با مردم فلسطین و علیه حمایتهای اتحادیه اروپا و دولت یونان از اسرائیل نیز شعار سر داده و پرچم و پلاکارد اعتراضی با خود حمل کردند.