خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارگران یونان تجمع کردند؛

۱۳ ساعت کار روزانه محکوم است/ برای ماشین جنگی ناتو هزینه نکنید

۱۳ ساعت کار روزانه محکوم است/ برای ماشین جنگی ناتو هزینه نکنید
کد خبر : 1683532
لینک کوتاه کپی شد.

هزاران کارگر، کشاورز، فری‌لنسر، دانشجو و فعال مدنی در پایتخت یونان به سیاست‌های دولت‌های سرمایه‌داری عضو اتحادیه اروپا اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه WFTU، فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری خبر داد: تجمعی گسترده توسط اتحادیه‌های کارگری یونان در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی تسالونیکی (متعلق به اتحادیه اروپا)  در روز یکشنبه این هفته برگزار شد که بازتابی گسترده در سراسر این کشور داشت. 

در این راهپیمایی چندده‌هزار نفری، هزاران کارگر، کشاورز، فری‌لنسر، دانشجو و فعال مدنی حضور داشتند که در پایتخت این کشور به سیاست‌های دولت‌های سرمایه‌داری عضو اتحادیه اروپا اعتراض کردند. 

این کارگران و دانشجویان در تظاهرات خود خواستار لغو فوری لایحه ضد کارگری دولت یونان مبنی بر آزاد شدن زمان کار روزانه ۱۳ ساعتی شدند و خواسته‌های برحق خود به ترتیب زیر بیان کردند: 

یکم: ۷ ساعت کار در روز - ۵ روز در هفته - ۳۵ ساعت در هفته

دوم: افزایش دستمزدها و مزایای حقوقی و برقراری اضافه کار برای ساعات کار بیش از هفت ساعت

سوم: امضا و اجرای توافق‌نامه‌های جمعی کارگاه‌ها و کارخانجات و واحدهای اقتصادی

چهارم: بازگرداندن حقوق بند ۱۳ و ۱۴ قانون خدمات دولتی برای کارکنان بخش دولتی و بازنشستگان

این کارگران همچنین تحرکات دولت یونان را که شامل هزینه بیش از ۲۵ میلیارد یورویی برای تقویت ماشین جنگی ناتو و متحدانش است، محکوم کردند. این در حالی است که مدارس با هزاران نفر کسری معلم بازگشایی می‌شوند و بیمارستان‌ها نیز از کمبود پرسنل پزشکی و پرستاران رنج می‌برند. از سوی دیگر، نیمی از یونان بدون خدمات زیرساختی و خدمات به موقع آتش‌نشانی زندگی می‌کنند و این درحالی است که گاه و بی‌گاه در فصول گرم سال، آتش‌سوزی‌های جنگلی گریبان یونان را می‌گیرد. 

این کارگران همچنین در همبستگی با مردم فلسطین و علیه حمایت‌های اتحادیه اروپا و دولت یونان از اسرائیل نیز شعار سر داده و پرچم و پلاکارد اعتراضی با خود حمل کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی