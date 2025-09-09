اعتراض کارگران شاغل و بازنشسته «شرکت تولیدی صنعتی مرتب» به تأخیر در پرداخت معوقات

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران بازنشسته و شاغل شرکت تولیدی صنعتی مرتب در تماس با «ایلنا» از عدم پرداخت حقوق و مطالبات خود انتقاد کردند و گفتند: این کارخانه تولیدی در سال ۱۳۳۶ تأسیس شد و در سال‌های اخیر به یک هلدینگ خصوصی، واگذار شد.

آن‌ها گفتند: از زمان واگذاری، تغییرات گسترده‌ای در خط تولید ایجاد شد؛ به‌گونه‌ای که بخشی از تولید داخلی متوقف و خودروهای وارداتی جایگزین آن شد که در این زمینه هم مشکلاتی به وجود آمد.

این کارگران در ادامه به معوقات حقوقی کارگران اشاره کردند و گفتند: عدم پرداخت مطالبات، کارگران را با مشکلات جدی معیشتی و حقوقی مواجه کرده است. بسیاری از کارگران مدت‌هاست هیچ دریافتی نداشته‌اند و برخی بازنشستگان نیز سنوات خود را دریافت نکرده‌اند. معوقات بیمه‌ای کارگران به سازمان تأمین اجتماعی حدود ۳۰ میلیارد تومان و مطالبات کارگری (اعم از حقوق‌های معوقه و سنوات) حدود ۴۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

آن‌ها گفتند: پیگیری‌های متعدد کارگران از مراجع مختلف، تاکنون نتیجه‌ای نداشته و حتی با وجود صدور برخی احکام توقیف اموال، عملاً دارایی‌های قابل‌توجهی برای اجرای حکم در دسترس قرار نگرفته است.

این کارگران گفتند: در طول این مدت، کارگران بارها با برگزاری تجمعات صنفی مسالمت‌آمیز تلاش کرده‌اند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. هدف اصلی این پیگیری‌ها، صرفاً احقاق حقوق حقه کارگران و بازنشستگان است و هیچ انگیزه‌ای جز دفاع از حقوق صنفی وجود ندارد.

کارگران می‌گویند: متأسفانه، به دلیل‌ عدم پرداخت حقوق و مزایا، تعدادی از کارگران در شرایط بحرانی قرار گرفته و خانواده‌های آنان با مشکلات جدی معیشتی و اجتماعی روبه‌رو هستند.

آن‍ها می‌گویند: برخی از کارگران این شرکت به اداره کار هم شکایت کردند و حکم اجرای احکام هم گرفتند اما بعد از یک سال و نیم هنوز این حکم به درستی اجرا نشده است.

کارگران و بازنشستگانِ این شرکت می‌گویند: انتظار داریم دستگاه‌های مسئول، از جمله وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و قوه قضاییه، هرچه سریع‌تر برای رسیدگی به مطالبات کارگران و جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق آنان اقدامات لازم را انجام دهند.

