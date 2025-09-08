سمینار «تحول در حکمرانی آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای برای پیشبرد نوآوری و رشد مهارت‌ها با هدف تحول در حکمرانی آموزش‌های مهارتی» به همت سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و با مشارکت یونسکو-یونیووک و دفتر یونسکو در تهران و حمایت مالی آژانس همکاری بین‌المللی کره‌جنوبی(کوییکا)، ۱۷ و ۱۸ شهریورماه در مرکز تربیت مربی فنی‌وحرفه‌ای، برگزار می‌شود.

این سمینار آموزشی با حضور مدرسان بین‌المللی و یکصد نفر از منتخبین مربیان، رؤسای مراکز، مدیران و کارشناسان با هدف شناسایی روندهای جهانی و ملی TVET و مقایسه با برنامه‌های مهارت‌آموزی ایران، به‌کارگیری الگوهای حکمرانی موفق در آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای (مانند سیستم دوگانه آلمان، تضمین کیفیت، آموزش در محیط کار، راهنمایی شغلی) و به‌روزرسانی راهبردهای نهادی مرکز تربیت مربی فنی‌وحرفه‌ای و سازوکارهای تضمین کیفیت برای نهادینه‌کردن نوآوری برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، سمینار آموزشی مذکور درواقع اولین گام از پروژه پنج‌ساله نوآوری در مرکز تربیت مربی فنی‌وحرفه‌ای ایران و تمرکز اصلی آن بر حکمرانی، فناوری‌های نو و ارتباط نزدیک‌تر با بازار کار است. همچنین، ارتقای توان مدیریتی و رهبری مدیران، تجهیز مدیران برای حمایت از نوآوری‌های پژوهشگران و مدرسان، ایجاد سازوکارهای همکاری میان مدیران، پژوهشگران و مدرسان ارشد و نهادینه‌کردن فرهنگ تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد از نتایج مورد انتظار این سمینار درنظر گرفته شده است.

در روز نخست این سمینار کارگاه‌های آموزشی روندهای جهانیTVET، پاسخ به نیازهای بازار کار و جامعه، معرفی آکادمی مهارت‌های جهانی یونسکو و روز دوم، تجربه حکمرانی در سیستم TVET آلمان، ادغام هوش مصنوعی درTVET، نقش نهادهای دولتی و اجتماعی آلمان و درس‌آموخته‌ها برای ایران، برگزار می‌شود.

این کارگاه آموزشی درواقع بخشی از مأموریت یونسکو، یونیووک و آژانس همکاری بین‌المللی کره‌جنوبی برای حمایت از کشورها در گذار به آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای مدرن تعریف شده و در ایران می‌تواند موجب آشنایی مربیان، رؤسای مراکز، مدیران و کارشناسان با تجربه‌های جهانی و برنامه‌های اصلاحی در به روز‌رسانی اندوخته‌های علمی و مهارتی‌شان شود.

شایان ذکر است، با توجه به اینکه اصلاح و نوآوری در نظام آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای یکی از ابزارهای کلیدی برای آینده بازار کار ایران است، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور اقدام به برگزاری این سمینار کرده است.

