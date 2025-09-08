خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارکنان شورای حل اختلاف اهواز: هنوز حقوق مرداد را نگرفتیم!

کارکنان شورای حل اختلاف اهواز: هنوز حقوق مرداد را نگرفتیم!
کد خبر : 1683394
لینک کوتاه کپی شد.

کارکنان شورای حل اختلاف اهواز گفتند: امروز هفده شهریور است و هنوز حقوق مرداد برخی از نیروهای شورا واریز نشده؛ حقوق باقی نیروها هم این ماه با دوازده روز تأخیر واریز شده است.

 جمعی از کارکنان شورای حل اختلاف شهرستان اهواز در تماس با «ایلنا» از عدم واریز حقوق مرداد خود خبر دادند و گفتند: امروز هفده شهریور است و هنوز حقوق مرداد برخی از نیروهای شورا واریز نشده؛ حقوق باقی نیروها هم این ماه با دوازده روز تأخیر واریز شده است. 

این نیروها گفتند: عدم واریز به موقع حق بیمه باعث قطع خدمات درمان شده و اگر در طول این مدت نیرویی نیاز به خدمات پزشکی داشته باشد، مجبور است صفر تا صد هزینه‌های درمان را از جیب  بپردازد. 

این نیروها گفتند: ماه گذشته نیز بیمه خرداد ماه، بیست مرداد پرداخت شد اما تا امروز بیمه تیر ماه واریز نشده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی