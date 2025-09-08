کارکنان شورای حل اختلاف اهواز: هنوز حقوق مرداد را نگرفتیم!
کارکنان شورای حل اختلاف اهواز گفتند: امروز هفده شهریور است و هنوز حقوق مرداد برخی از نیروهای شورا واریز نشده؛ حقوق باقی نیروها هم این ماه با دوازده روز تأخیر واریز شده است.
جمعی از کارکنان شورای حل اختلاف شهرستان اهواز در تماس با «ایلنا» از عدم واریز حقوق مرداد خود خبر دادند و گفتند: امروز هفده شهریور است و هنوز حقوق مرداد برخی از نیروهای شورا واریز نشده؛ حقوق باقی نیروها هم این ماه با دوازده روز تأخیر واریز شده است.
این نیروها گفتند: عدم واریز به موقع حق بیمه باعث قطع خدمات درمان شده و اگر در طول این مدت نیرویی نیاز به خدمات پزشکی داشته باشد، مجبور است صفر تا صد هزینههای درمان را از جیب بپردازد.
این نیروها گفتند: ماه گذشته نیز بیمه خرداد ماه، بیست مرداد پرداخت شد اما تا امروز بیمه تیر ماه واریز نشده است.