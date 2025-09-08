کارکنان شورای حل اختلاف اهواز: هنوز حقوق مرداد را نگرفتیم!

جمعی از کارکنان شورای حل اختلاف شهرستان اهواز در تماس با «ایلنا» از عدم واریز حقوق مرداد خود خبر دادند و گفتند: امروز هفده شهریور است و هنوز حقوق مرداد برخی از نیروهای شورا واریز نشده؛ حقوق باقی نیروها هم این ماه با دوازده روز تأخیر واریز شده است.

این نیروها گفتند: عدم واریز به موقع حق بیمه باعث قطع خدمات درمان شده و اگر در طول این مدت نیرویی نیاز به خدمات پزشکی داشته باشد، مجبور است صفر تا صد هزینه‌های درمان را از جیب بپردازد.

این نیروها گفتند: ماه گذشته نیز بیمه خرداد ماه، بیست مرداد پرداخت شد اما تا امروز بیمه تیر ماه واریز نشده است.

