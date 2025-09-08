مرگ دو کارگر چاهکن افغانستانی در زمینی بایر حوالی تهران
روز گذشته (۱۶ شهریورماه) دو کارگر هنگام حفر یک حلقه چاه در محله قاسم آباد تهران جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایلنا براساس خبری که به نقل از سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران در رسانهها منتشر شده است این حادثه در یک زمین بایر که در جنوب تهران قرار دارد، برای دو کارگر تبعه افغان اتفاق افتاده است.
در این رابطه «جلال ملکی» به رسانهها گفته است: ساعت ۱۶:۳۴ دقیقه روز گذشته یک مورد گرفتار شدن داخل چاه به آدرس جاده خاوران محله قاسمآباد تهران به سازمان آتشنشانی اعلام شد و ماموران ۲ ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: پس از حضور آتش نشانان در محل حادثه، معلوم شد در یک زمین بایز، چاهی به عمق ۶ حفر شده و دو کارگر در عمق چاه بیهوش گرفتار شده بودند.
به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران آتش نشانان پس از ایمنسازی کامل وارد چاه میشوند و دو کارگر افغان که یکی ۲۵ساله و دیگری ۴۵ساله بود را از درون چاه بیرون و تحویل عوامل اورژانس میدهند.
وی خاطرنشان کرد: به تشخیص عوامل اورژانس به دلیل شدت جراحات وارده متاسفانه این دو کارگر جان خود را از دست داده بودند.