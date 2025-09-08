خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اظهارات فعالان کارگری در همایش دبیران اجرایی خانه‌های کارگر شمال غرب کشور:

تامین اجتماعی بدحال است/ دولت و مجلس عملکرد مطلوب نداشتند

تامین اجتماعی بدحال است/ دولت و مجلس عملکرد مطلوب نداشتند
کد خبر : 1683330
لینک کوتاه کپی شد.

معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: باید ارایه خدمات بانکی و تامین اجتماعی به کارگران و بازنشستگان از طریق فناوری‌های نوین صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر،   در همایش منطقه‌ای دبیران اجرایی خانه کارگر استان‌های مرکزی، لرستان، همدان و قزوین در سالن اجتماعات دانشگاه کار الوند برگزار شد، با اظهار اینکه تقویت توسعه تشکیلاتی در گروی استفاده از علم روز است افزود: با توجه به حجم بالای اعضای خانه کارگر، ارایه خدمات رفاهی فعلی پاسخگوی نیازها نیست.

این فعال جامعه کارگری با اعلام اینکه توسعه متوازن ساختاری همراه با شناخت و مطالعه هدفمند ممکن است؛ گفت: مجلس و دولت در بزنگاه‌های مهم اقتصادی عملکرد مطلوبی نداشتند که این مهم نیز به تامین اجتماعی سرایت کرد.

معاون دبیرکل خانه کارگر کشور با اظهار اینکه مشاغل سخت و زیان‌آور یک حق است ولی هم اکنون ۵۲ درصد بازنشستگان جزو مشاغل سخت و زیان آورند که منطق اقتصادی ندارد افزود: مطالبه‌گری جزو وظایف ماست ولی اجرای اشتباه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور تبعات منفی ایجاد کرده است.

صادقی با اعلام اینکه دولت باید با دادن سواحل مکران به تامین اجتماعی به اقتصاد آن کمک کند؛ افزود: با اصلاح ساختاری سازمان و اصلاح قوانین می‌شود تنفسی برای فعالیت اقتصادی سازمان ایجاد کند.

در ادامه  این همایش عیدعلی کریمی، دبیراجرایی خانه کارگر استان قزوین  افزود: تقویت توسعه تشکیلاتی با هدف احقاق حقوق کارگران، برنامه اصلی تشکیلاتی است.

کریمی با بیان اینکه رایگان‌سازی آموزش دانشگاهی در مقطع کاردانی و افزایش تخفیف ۷۰ درصدی شهریه در مقطع کارشناسی برای جامعه کارگری در راستای تقویت تشکیلاتی است؛ افزود: باید در جهت اجرای قوانین و ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی گام‌های اساسی در وازارت کار برداشته شود.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی