تامین اجتماعی بدحال است/ دولت و مجلس عملکرد مطلوب نداشتند

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، در همایش منطقه‌ای دبیران اجرایی خانه کارگر استان‌های مرکزی، لرستان، همدان و قزوین در سالن اجتماعات دانشگاه کار الوند برگزار شد، با اظهار اینکه تقویت توسعه تشکیلاتی در گروی استفاده از علم روز است افزود: با توجه به حجم بالای اعضای خانه کارگر، ارایه خدمات رفاهی فعلی پاسخگوی نیازها نیست.

این فعال جامعه کارگری با اعلام اینکه توسعه متوازن ساختاری همراه با شناخت و مطالعه هدفمند ممکن است؛ گفت: مجلس و دولت در بزنگاه‌های مهم اقتصادی عملکرد مطلوبی نداشتند که این مهم نیز به تامین اجتماعی سرایت کرد.

معاون دبیرکل خانه کارگر کشور با اظهار اینکه مشاغل سخت و زیان‌آور یک حق است ولی هم اکنون ۵۲ درصد بازنشستگان جزو مشاغل سخت و زیان آورند که منطق اقتصادی ندارد افزود: مطالبه‌گری جزو وظایف ماست ولی اجرای اشتباه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور تبعات منفی ایجاد کرده است.

صادقی با اعلام اینکه دولت باید با دادن سواحل مکران به تامین اجتماعی به اقتصاد آن کمک کند؛ افزود: با اصلاح ساختاری سازمان و اصلاح قوانین می‌شود تنفسی برای فعالیت اقتصادی سازمان ایجاد کند.

در ادامه این همایش عیدعلی کریمی، دبیراجرایی خانه کارگر استان قزوین افزود: تقویت توسعه تشکیلاتی با هدف احقاق حقوق کارگران، برنامه اصلی تشکیلاتی است.

کریمی با بیان اینکه رایگان‌سازی آموزش دانشگاهی در مقطع کاردانی و افزایش تخفیف ۷۰ درصدی شهریه در مقطع کارشناسی برای جامعه کارگری در راستای تقویت تشکیلاتی است؛ افزود: باید در جهت اجرای قوانین و ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی گام‌های اساسی در وازارت کار برداشته شود.

