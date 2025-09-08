کارگران عملیاتی نفت: سقف حقوق و محدودیتها را بردارید
کارگران رسمی نفت که در مناطق عملیاتی کار میکنند، خواستار رفع محدودیتها هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دیروز شانزدهم شهریور، کارگران عملیاتی نفت فلات قاره در منطقه خارک و همچنین کارکنان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری، در اعتراض به محدودیتهای مزدی برای چندمین بار دست به تجمع زدند.
این کارگران مدتهاست که با هدف حذف محدودیتها و بهبود وضعیت حقوقی خود، مطالبهگری میکنند.
یکی از کارگران نفت و گاز آغاجری، اهم مطالبات خود را اینگونه بیان کرد: اصلاح حقوق حداقلی کارکنان، حذف کامل سقف حقوق عملیاتیها، حذف سقف سنوات بازنشستگی، عودت مالیاتهای مازاد اخذ شده طبق قوانین، اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت کامل بک پی و استقلال کامل صندوق بازنشستگی نفت.