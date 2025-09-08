به گزارش خبرنگار ایلنا، دیروز شانزدهم شهریور، کارگران عملیاتی نفت فلات قاره در منطقه خارک و همچنین کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری، در اعتراض به محدودیت‌های مزدی برای چندمین بار دست به تجمع زدند.

این کارگران مدت‌هاست که با هدف حذف محدودیت‌ها و بهبود وضعیت حقوقی خود، مطالبه‌گری می‌کنند.

یکی از کارگران نفت و گاز آغاجری، اهم مطالبات خود را اینگونه بیان کرد: اصلاح حقوق حداقلی کارکنان، حذف کامل سقف حقوق عملیاتی‌ها، حذف سقف سنوات بازنشستگی، عودت مالیات‌های مازاد اخذ شده طبق قوانین، اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت کامل بک پی و استقلال کامل صندوق بازنشستگی نفت.

