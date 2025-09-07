۶ کشته و ۲۰ مفقودی در ریزش معدن طلا در سودان شمالی
ریزش یک معدن طلای سنتی در ایالت رود نیل، شمال سودان، حداقل ۶ کارگر جان خودرا از دست داده و ۹ نفر دیگر دچار جراحات شده و در عین حال حدود ۲۰ نفر دیگر مفقود شدهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حسن ابراهیم کرار، مدیر اجرایی منطقه بربر، روز یکشنبه در بیانیهای گفت: این ریزش در یکی از معادن طلا در منطقه ام عود، در غرب شهر بربر رخ داد.
وی افزود که عملیات جستجو برای یافتن سایر افرادی که گمان میرود هنوز زیر آوار گرفتار شدهاند، ادامه دارد.
شبکه پزشکان سودان، یک گروه داوطلب، در بیانیهای مرگ این افراد را تأیید کرد و خاطرنشان کرد که ۹ نفر دیگر دچار جراحات با شدتهای مختلف شدهاند و برای درمان به بیمارستان عطبره منتقل شدهاند.
این شبکه اظهار داشت که این حوادث نتیجه مستقیم هرج و مرج، عدم نظارت و فقدان استانداردهای ایمنی در بخش معدن سنتی است و از مقامات خواست تا عملیات در معادن ناامن و غیرقانونی را متوقف کنند، جایگزینهای ایمن برای کارگران فراهم کنند و مسئولان را پاسخگو قرار دهند.