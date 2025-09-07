خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۶ کشته و ۲۰ مفقودی در ریزش معدن طلا در سودان شمالی

۶ کشته و ۲۰ مفقودی در ریزش معدن طلا در سودان شمالی
کد خبر : 1683113
لینک کوتاه کپی شد.

ریزش یک معدن طلای سنتی در ایالت رود نیل، شمال سودان، حداقل ۶ کارگر جان خودرا از دست داده و ۹ نفر دیگر دچار جراحات شده و در عین حال حدود ۲۰ نفر دیگر مفقود شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حسن ابراهیم کرار، مدیر اجرایی منطقه بربر، روز یکشنبه در بیانیه‌ای گفت: این ریزش در یکی از معادن طلا در منطقه‌ ام عود، در غرب شهر بربر رخ داد.

وی افزود که عملیات جستجو برای یافتن سایر افرادی که گمان می‌رود هنوز زیر آوار گرفتار شده‌اند، ادامه دارد.

شبکه پزشکان سودان، یک گروه داوطلب، در بیانیه‌ای مرگ این افراد را تأیید کرد و خاطرنشان کرد که ۹ نفر دیگر دچار جراحات با شدت‌های مختلف شده‌اند و برای درمان به بیمارستان عطبره منتقل شده‌اند.

این شبکه اظهار داشت که این حوادث نتیجه مستقیم هرج و مرج، عدم نظارت و فقدان استانداردهای ایمنی در بخش معدن سنتی است و از مقامات خواست تا عملیات در معادن ناامن و غیرقانونی را متوقف کنند، جایگزین‌های ایمن برای کارگران فراهم کنند و مسئولان را پاسخگو قرار دهند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی