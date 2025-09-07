خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عدالت یعنی قطع دست‌های واسطه؛

ادامه اعتراض کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران

ادامه اعتراض کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران
کد خبر : 1683107
لینک کوتاه کپی شد.

کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران، بازهم دست به اعتراض زدند.

کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع صنفی امروز (شانزدهم شهریور) خبر دادند. این کارگران که در چند هفته گذشته، چندین بار  اعتراض صنفی برگزار کرده‌اند، خواستار رفع تبعیض و برقراری عدالت هستند.

آن‌ها می‌گویند: فقط با حذف پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم با کارگران ارکان ثالث، عدالت برقرار می‌شود.

کارگران ارکان ثالث نفت، بیش از چهار سال است که در انتظار ساماندهی و قطع شدن دست‌های واسطه هستند. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی