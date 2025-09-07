عدالت یعنی قطع دستهای واسطه؛
ادامه اعتراض کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران
کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران، بازهم دست به اعتراض زدند.
کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع صنفی امروز (شانزدهم شهریور) خبر دادند. این کارگران که در چند هفته گذشته، چندین بار اعتراض صنفی برگزار کردهاند، خواستار رفع تبعیض و برقراری عدالت هستند.
آنها میگویند: فقط با حذف پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم با کارگران ارکان ثالث، عدالت برقرار میشود.
کارگران ارکان ثالث نفت، بیش از چهار سال است که در انتظار ساماندهی و قطع شدن دستهای واسطه هستند.