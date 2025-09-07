تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز یکشنبه، ۱۶ شهریور ماه، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای شوش، کرمانشاه، اهواز، رشت و برخی دیگر از شهرها به روال هفته‌های گذشته تجمع کردند.

این بازنشستگان در اعتراض به معیشت بد، مستمری ناچیز و تبعیض مقابل سازمان تأمین اجتماعی شهر خود تجمع کردند. درمان رایگان و افزایش حقوق مطابق با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، از مهم‌ترین مطالبات این بازنشستگان است.

