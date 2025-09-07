خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر

تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر
کد خبر : 1683050
لینک کوتاه کپی شد.

بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای شوش، کرمانشاه، اهواز و برخی دیگر از شهرها به روال هفته‌های گذشته تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز یکشنبه، ۱۶ شهریور ماه، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای شوش، کرمانشاه، اهواز، رشت و برخی دیگر از شهرها به روال هفته‌های گذشته تجمع کردند. 

این بازنشستگان در اعتراض به معیشت بد، مستمری ناچیز و تبعیض مقابل سازمان تأمین اجتماعی شهر خود تجمع کردند. درمان رایگان و افزایش حقوق مطابق با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، از مهم‌ترین مطالبات این بازنشستگان است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی