تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر
بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای شوش، کرمانشاه، اهواز و برخی دیگر از شهرها به روال هفتههای گذشته تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز یکشنبه، ۱۶ شهریور ماه، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای شوش، کرمانشاه، اهواز، رشت و برخی دیگر از شهرها به روال هفتههای گذشته تجمع کردند.
این بازنشستگان در اعتراض به معیشت بد، مستمری ناچیز و تبعیض مقابل سازمان تأمین اجتماعی شهر خود تجمع کردند. درمان رایگان و افزایش حقوق مطابق با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، از مهمترین مطالبات این بازنشستگان است.