تجمع اعتراضی بازنشستگان صندوق فولاد علیه افزایش فرانشیز درمان

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد، صبح امروز در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت درمانی و معیشتی و موضوعات جدیدی مانند تجمیع این صندوق، در مقابل دفتر مرکزی صندوق بازنشستگی فولاد تجمع کردند.

این تجمع اعتراضی بیشتر حول افزایش فرانشیز درمان بازنشستگان فولاد به بیست درصد و پرداخت بیشتر از جیب بابت درمان و سایر مطالبات معوق حقوقی و بیمه‌ای برگزار شده است.

در پارچه نوشت‌های این بازنشستگان قید شده بود: «ما خواهان برقراری حق درمان مطابق با آیین نامه استخدامی هیات وزیران هستیم».

این بازنشستگان از استان‌های مختلف کشور به تهران آمده‌اند تا صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند.

انتهای پیام/