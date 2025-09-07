سوختگی یک کارگر در آتشسوزی یک کارخانه تولید دارو
در آتشسوزی که در کارخانهی تولید دارو در شهرک صنعتی فرسفج در شهرستان تویسرکان رخ داد، یک کارگر مصدوم شد.
به گزارش ایلنا، آتشسوزی در یک واحد تولید کننده دارو واقع در در شهرک صنعتی فرسفج شهرستان تویسرکان رخ داد که بر اثر آن یک کارگر دچار سوختگی شد.
مجید شماعی (روابط عمومی فرمانداری تویسرکان) در مورد این حادثه اعلام کرد: بر اثر این حادثه که در یک کارگاه دارو در شهرک صنعتی فرسفج رخ داد یک نفر دچار سوختگی درجه سه شد که توسط نیروهای اورژانس سریعاً به بیمارستان مانتقال یافت.
به گفته وی؛ علت حادثه سرریز کردن مخزن ترکیب شکر و جوش شیرین اعلام شده است.