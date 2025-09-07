در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
قرقبانان جنگلهای مازندران در مضیغه معاش/ حقوق به موقع پرداخت نمیشود
مشکل تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران قرقبان جنگلهای مازندران همچنان ادامه دارد.
رئیس مجمع کارگران استان مازندران در تماس با خبرنگار ایلنا، از تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران قرقبان جنگلهای مازندران انتقاد کرد.
سید علی اکبر علوی نژاداز وضعیت معیشتی حدود هزار و ۲۰۰ کارگر قرقبان حافظ جنگلهای استان مازندران ابراز نارضایتی کرد و گفت: متاسفانه این کارگران بعد از سالها خدمت در جنگلهای استان مازندران، از پرداخت به موقع حقوق و مزایای مزدی محروم هستند و هر ماه دستمزدشان با تاخیر پرداخت میشود.
او گفت: مشکلات و چالشهای کارگری حافظان جنگل از سال ۹۵ با اجرای طرح تنفس جنگل به وجود آمد و از آن زمان تقریبا آنها هر ماه حقوق خود را با تاخیر چند ماهه دریافت کرده اند. به همین دلیل دریافت حقوق به موقع برای کارگران قرقبان به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است.
علوی نژاد با بیان اینکه حقوق مرداد ماه کارگران قرق بان با تاخیر ۱۵ روزه اخیرا پرداخت شده است در ادامه اضافه کرد: حقوق قرقبانان جنگلهای مازندران به صورت حداقلی پرداخت میشود اما متاسفانه کسی به داد قرقبانان و حافظان جنگل که از حداقلها زندگی محروم هستند نمیرسد.
به گفته وی؛ پیش از این نیز کارگران قرقبان در پیگیری مطالبات خود چندین تجمع صنفی برگزار کردهاند و مسئولان قول پیگیری داده بودند اما نتیجهای حاصل نشده است.
علوی نژاد با تاکید بر اینکه یکی از درخواستهای قرقبانان این است که در پرداخت حقوق یک نظام هماهنگ وجود داشته باشد، گفت: یک کارگر حتی اگر حداقل مزد با تمام مزایای مزدی را هم دریافت کند باز نمیتواند زندگی خود را اداره کند، چه برسد به اینکه همسر و فرزند هم داشته باشد و حقوق را با تاخیر بگیرد! بنابراین لازم است سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نسبت به پرداخت به موقع حقوق کارگران قرقبان جدیت داشته باشد.