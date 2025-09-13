بازنشستگان فولاد به طرح تجمیع امیدوار نیستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، بحث تجمیع صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی کشوری از هفته گذشته محل بحث و گفتگو بوده است. در روزهای گذشته، اظهارنظر رسمی وزیر کار درباره اجرایی شدن طرح ادغام صندوق فولاد در صندوق بازنشستگان دولت (کشوری) آن هم در اسرع وقت، مهر پایانی بر بحث‌ها و گفتگوها پیرامون مزایا و معایب این طرح کوبید.

البته اعتراض بازنشستگان صنایع معدن و فولاد کشور از این طرح متوقف نشد و این بازنشستگان در نامه‌ای سرگشاده که با امضای «کانون‌های بازنشستگان صنایع معدن و فولاد سراسر کشور» به ثبت رسیده، خطاب به روسای کمیسیون‌های مختلف مجلس و همچنین احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) پیشاپیش نسبت به نتایج این اقدام هشدار داده اند.

در این نامه قید شده که «مشکلات صندوق بازنشستگان معدن و فولاد با خروج از ذیل وزارت صمت در ابتدای دهه ۱۳۹۰ بیشتر شده و اکنون با انتقال آن به صندوق بازنشستگی کشوری باز هم حل نخواهد شد».

احمد اباذری (فعال حقوق بازنشستگان و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان صندوق فولاد تهران) در این رابطه به خبرنگار ایلنا توضیح داد: وزیر محترم کار از این سخن گفتند که تجمیع صندوق فولاد تکلیف قانونی است. واقعیت این است که در ایران ما به قدری قانون داریم که تعدد آن نتیجه عکس داده و گویا اصلا قانون نداریم! تعدد قوانین به حدی است که به صورت سلیقه‌ای می‌توان به برخی قوانین عمل کرد و می‌توان به برخی دیگر عمل نکرد و پاسخی نیز نسبت به آن نداد.

وی افزود: برای مثال، هم اکنون در زمینه اخذ مبلغ دو میلیون تومان از بازنشستگان از سوی بیمه دانا قانونی وجود ندارد، اما این مبلغ اخذ می‌شود. پیش از این بیمه ملت هم همین مسئله را داشت.

اباذری تصریح کرد: درحالی که ما یک آیین نامه و اساسنامه در صندوق بازنشستگی فولاد داریم، بازنشستگان قدیم و جدید را از هم جدا کردند و به برخی بیشتر در همسان‌سازی‌ها پرداخت کرده و به برخی بر همین مبنا کمتر پرداختند و این باعث اختلاف میان بازنشستگان فولاد شده است. بحث نارضایتی بازنشستگان بر مبنای چنین تصمیماتی شکل گرفته و بازنشستگان فولاد را نسبت به تصمیم صورت گرفته بدبین کرده است. این نگرانی که مزایای صندوق بازنشستگی کشوری به بازنشستگان ما تعلق نگیرد و مزایای قبلی ما نیز به دلیل تجمیع پس از اجرای طرح حذف شود، از همین تجربه نشات می‌گیرد.

عضو کانون بازنشستگان صندوق فولاد تهران با اشاره به تجربه جدایی صندوق بازنشستگی فولاد از وزارت صمت در پایان دهه ۱۳۸۰ گفت: در سال ۱۳۸۹ که بحرانی در صندوق پدید آمده و تا سه ماه حقوق بازنشستگان پرداخت نشد، کار به تجمعاتی رسید که پس از اعتراضات و پیگیری‌های بازنشستگان، مشخص شد با حقوق بازنشستگان وام اخذ شده و سهام صندوق‌ها وثیقه وام گذاشته شده است. وقتی اقساط وام تادیه نشده بود، سهام‌ها نیز از دست بازنشستگان و صندوق آن‌ها خارج شده بود. این به آن معناست که بازنشسته و ذی نفع هیچ حق و سهمی در تصمیمات کلان صندوق نداشته و به جز اعتراض علنی و عمومی، هیچ ابزار قدرتی برای دفاع از خود ندارند.

این فعال حقوق بازنشستگان فولاد خاطرنشان کرد: پس از واگذاری صندوق به وزارت کار نیز یکبار مشکل مشابه در زمینه پرداخت حقوق‌ها پیش آمد که وقتی به آن اعتراض شد، مسئولان با منت اظهار کردند که حقوق‌ها را از صندوق‌های امدادی پرداخت کردند و این به آن معنا بود که گویی ما صدقه بگیر بوده و حاصل سرمایه‌گذاری خود را دریافت نمی‌کنیم.

وی اضافه کرد: وقتی معاون وزیر سابق کار برای آرام کردن اعتراض ما در زمینه حقوق پرداختی و ردیف سختی کار پاسخ داد که «سختی کار مبلغی روی حقوق دوران اشتغال است و ربطی به دوره بازنشستگی ندارد» ما تکلیف خود را در بسیاری از موارد دانستیم و متوجه شدیم که مدیریت صندوق‌ها ربطی به رعایت قانون ندارد. اگر مبنا قانون بود، باید بیان می‌شد که همانطور که از مبلغ سختی کار در ردیف‌های فیش حقوقی شاغلان کسورات انجام می شود، این ردیف نیز باید در حقوق بازنشسته منعکس شود!

اباذری بیان کرد: بسیاری از بازنشستگان فولادی پس از دو دهه اعتراض، از این وضعیت خسته شده و اعتراض را هم رها کردند. این مایوس شدن بسیار خطرناک است. آن‌ها ساده‌ترین مطالبات را مطرح می‌کردند؛ از جمله اینکه «مناقصه گذاشتن بحث درمان بازنشستگان هیچ وجاهت قانونی ندارد». در کجای جهان سپردن بخش درمان بازنشستگان به صورت مناقصه‌ای انجام می‌شود؟ انجام مناقصه برای اموری مثل فروش خودرو و زمین است اما درمان استاندارد مشخص خود را دارد. کالای سلامت، نباید چیزی باشد که با کیفیت‌های متفاوت عرضه شود.

این بازنشسته صندوق بازنشستگی فولاد ادامه داد: امروزه در بحث درمان بازنشستگان گفته می‌شود که بیمه‌گران تکمیلی، تنها فاکتور قبول می‌کنند. وقتی فاکتور درمان ارائه می‌شود، درجا ۱۰ درصد فرانشیز کسر می‌شود. این درحالی است که در اغلب موارد فرانشیز ما بازنشستگان فولاد صفر درصد بوده و درمان ما رایگان است. این درحالی است که حق ویزیت‌ها نیز در این وضعیت فرانشیزها دولتی محاسبه نشده و آزاد محاسبه می‌شود. در این شرایط دوباره مبلغی طبق تعرفه کسر می‌شود و تعهدات بیمه‌ای به حداقل می‌رسد. آیا ادغام صندوق بازنشستگی ما با صندوق بازنشستگی کشوری این وضعیت را حل می‌کند؟ بازنشستگان ما این موضوع را بعید دانسته و حتی معتقدند این وضعیت با تجمیع صندوق‌ها بدتر هم خواهد شد.

این عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان فولاد تهران افزود: قبلا مبلغ ۵ درصد فرانشیز اعلام شده بود و این مبلغ به ۱۰ درصد رسید. دو سال قبل این میزان طبق قانون دوباره به صفر رسید اما پس از چندماه به دلیل آنچه کسری صندوق اعلام شد، مبلغ به ۲۰ درصد فرانشیز در ماه‌های اخیر رسیده است. این درحالی است که صندوق بازنشستگی فولاد همواره مدعی است که براساس قانون عمل کرده است؛ اما آیا مگر قانون این تغییرات درصد فرانشیز را مطرح کرده است؟ متاسفانه ما با برخورد سلیقه‌ای و مصلحت‌سنجی مدیران مواجهیم و قانون اعمال نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بازنشستگان البته امیدوار هستند که تغییرات در نهایت باعث آسایش خاطر بازنشستگان شود؛ اما روند سالهای اخیر این را نشان نمی‌دهد. بنده در روزگاری دوبرابر سقف بگیران سازمان تامین اجتماعی مستمری دریافت می‌کردم. اما امروزه تورم به جایی رسیده که برخی از ما بازنشستگان فولاد به میزان نصف سقف بگیران سازمان تامین اجتماعی حقوق می گیریم؛ این درحالی است که کسورات بالای ما در زمان اشتغال، باید باعث می‌شد که در جریان متناسب‌سازی، دوباره به قدرت خرید قبلی برمی‌گشتیم، اما در نهایت این اتفاق رخ نداد.

اباذری در پایان، اسناد پیگیری های کانون‌های بازنشستگی فولاد را در زمینه‌های مختلف از جمله مشکل تجمیع و فرانشیز ارائه کرده است که در ادامه می‌بینید:

