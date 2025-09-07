خبرگزاری کار ایران
کارگران ارکان ثالث یکی از پالایشگاه‌های جنوب: «حق کمپ» ناگهان قطع شد!

کارگران ارکان ثالث یکی از پالایشگاه‌های جنوب: «حق کمپ» ناگهان قطع شد!
کارگران یکی از پالایشگاه‌های پارس جنوبی از قطع حق کمپ خود بعد از سه ماه خبر دادند.

کارگران یکی از پالایشگاه‌های پارس جنوبی در تماس با «ایلنا» از قطع حق کمپ خود خبر دادند و گفتند: پالایشگاه برای بومی‌ها حق کمپ تعیین کرد و بعد از بستن قرارداد، ۳ ماه حق کمپ پرداخت شد و بعد به این بهانه که به بومی‌ها این حق تعلیق نمی‌گیرد، آن را قطع کردند. 

کارگران به شرایط سخت کار در پارس جنوبی اشاره کردند و گفتند: حقوقی که برای کار در این فضا و با این حجم از کار، دریافت می‌کنیم بسیار ناچیز است و کسر این مزایا حقوق و انگیزه کار را بسیار کمتر می‌کند. ما روی این مولفه مزدی و دریافت آن حساب کرده بودیم.....

 

