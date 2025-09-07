کارگران یکی از پالایشگاه‌های پارس جنوبی در تماس با «ایلنا» از قطع حق کمپ خود خبر دادند و گفتند: پالایشگاه برای بومی‌ها حق کمپ تعیین کرد و بعد از بستن قرارداد، ۳ ماه حق کمپ پرداخت شد و بعد به این بهانه که به بومی‌ها این حق تعلیق نمی‌گیرد، آن را قطع کردند.

کارگران به شرایط سخت کار در پارس جنوبی اشاره کردند و گفتند: حقوقی که برای کار در این فضا و با این حجم از کار، دریافت می‌کنیم بسیار ناچیز است و کسر این مزایا حقوق و انگیزه کار را بسیار کمتر می‌کند. ما روی این مولفه مزدی و دریافت آن حساب کرده بودیم.....

انتهای پیام/