صحبتهای رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:
«پرداخت مبتنی بر عملکرد» برای عدالت میان کارکنان دولت اجرایی میشود؟
سومین جلسه کمیته تخصصی «بودجهریزی مبتنی بر عملکرد» امروز، شنبه ۱۵ شهریور، در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان اداری و استخدامی برگزار شد.
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این جلسه تأکید کرد: ما باید در جلسات تخصصی، مطالعات، انتقادات و پیشنهادهای مختلف و تمامی سازوکارها را با دقت بررسی کنیم تا ایرادها به حداقل برسد.
وی افزود که اجرای پایلوت این طرح در بخشهایی همچون آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان، آموزش عالی و آموزش فنیوحرفهای، نقطه شروعی برای تعمیم آن در سایر دستگاهها خواهد بود.
محور اصلی این جلسات، بررسی دقیق چگونگی تعیین قیمت تمامشده خدمات، تعریف نوع خدمات و شناسه خدمات در راستای استقرار نظام بودجهریزی و پرداخت بر مبنای عملکرد است. مقرر شد نتایج بررسیهای تخصصی این کمیته در جلسه آینده کارگروه «پرداخت مبتنی بر عملکرد» مطرح و جمعبندی شود.
گفتنی است، کارگروه «نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد» با حکم رئیسجمهور تشکیل شده و ریاست آن بر عهده محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور است. دبیری کارگروه را علاءالدین رفیعزاده بر عهده دارد و سایر اعضا نیز شامل رؤسای سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانهداری کل، دیوان محاسبات و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هستند.
پشتیبانی ویژه رئیسجمهور از این طرح، نشاندهنده اهتمام دولت وفاق ملی به اصلاح ساختارهای اداری، استقرار عدالت و ارتقای بهرهوری در نظام پرداختهاست که همواره مورد تاکید و مطالبه مقام معظم رهبری از دولتها بوده است.