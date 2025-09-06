مرگ یک کارگر کرمانشاهی در اقلیم کردستان عراق

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری از مرگ یک کارگر ساختمانی اهل «نوشه »کرمانشاه بنام «طالب برومندی» در اقلیم کردستان عراق خبر دادند.

از قرار معلوم، این کارگر ساختمانی که از چندی پیش برای کار به کردستان عراق رفته بود طی روزهای گذشته بر اثر سقوط از ارتفاع ساختمان در شهر اربیل، پایتخت کردستان عراق، دچار حادثه کار شده است.

گفتنی‌ست یکی از مشکلات کار در کردستان عراق، فقدان اصول ایمنی و بیمه نبودن کارگران مهاجر ایرانی است. به همین دلیل فعالان صنفی کارگران ساختمانی بارها نسبت به پایین بودن سطح ایمنی کار در کردستان عراق هشدار داده‌اند.

