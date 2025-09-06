مرگ یک کارگر رفتگر در تهران بر اثر حادثه تصادف

به گزارش ایلنا، یک کارگر خدماتی شهرداری تهران، حین انجام وظیفه بر اثر برخورد با یک دستگاه خودرو سواری به شدت مصدوم شد و قبل از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در ارتباط با این حادثه گفت: این حادثه در روز‌های گذشته برای یکی از کارگر حدودا ۳۰ساله شهرداری تهران در بزرگراه شهید همت (غرب به شرق) رخ داده است

به گفته سرهنگ رابعه جوانبخت، علت وقوع این حادثه‌، عدم توجه راننده خودرو سواری، به جلو یا عابر پیاده (کارگر شهرداری) بوده است.

