پرداخت معوقات بازماندگان تامین اجتماعی همراه با حقوق شهریور

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرحله اول پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از روز ۱۲ شهریور ماه آغاز و طی روزهای چهار شنبه و پنج شنبه از سوی بانک عامل به حساب از کار افتادگان و بازنشستگانی که مجموع در یافتی حقوق و مزایای آنها کمتر از ۲۰ میلیون تومان بود، واریز شد

مرحله دوم همزمان با پرداخت حقوق شهریور ماه به حساب کلیه بازماندگان اعم از باز مانده همسر و یا باز مانده دختر واریز خواهد شد .

در عین حال، معوقات مستمری‌بگیران سایر سطوح یا همه آن‌هایی که بیش از ۲۰ میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند، در روزهای ابتدای مهر پرداخت خواهد شد.

