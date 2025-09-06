خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرداخت معوقات بازماندگان تامین اجتماعی همراه با حقوق شهریور

پرداخت معوقات بازماندگان تامین اجتماعی همراه با حقوق شهریور
کد خبر : 1682374
لینک کوتاه کپی شد.

معوقات فروردین بازماندگان همراه با حقوق شهریور پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرحله اول  پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین  بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از روز ۱۲  شهریور ماه آغاز  و طی روزهای چهار شنبه و پنج شنبه  از سوی بانک  عامل به حساب از کار افتادگان و  بازنشستگانی که مجموع در یافتی  حقوق و مزایای آنها کمتر از ۲۰ میلیون تومان  بود، واریز شد 

  مرحله دوم  همزمان با پرداخت حقوق شهریور ماه به حساب کلیه بازماندگان اعم از باز مانده همسر و یا باز مانده دختر  واریز خواهد شد .

در عین حال، معوقات مستمری‌بگیران سایر سطوح یا همه آن‌هایی که  بیش از ۲۰ میلیون تومان  دریافتی ماهانه دارند، در روزهای ابتدای مهر پرداخت خواهد شد. 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی