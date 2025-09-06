ناصر سنگدوینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: امروز دو مانع اصلی بر سر راه تولید قرار دارد؛ اول، بحران انرژی که خود را در قالب قطعی‌های مکرر برق و گاز نشان می‌دهد و دوم، کمبود شدید سرمایه در گردش. این وضعیت نه تنها اقتصاد ملی را زمین‌گیر کرده بلکه امنیت شغلی هزاران کارگر را تهدید می‌کند.

وی افزود: کاهش تولید و کمبود انرژی بسیاری از واحدهای صنعتی را ناچار به تعطیلی یا فعالیت با حداقل ظرفیت کرده است. در چنین شرایطی، کارفرمایان دیگر امکان فعالیت دو شیفت را ندارند و همین مسئله به بیکاری کارگران انجامیده است. به بیان روشن، چالش انرژی ترمز جدی اقتصاد کشور شده است.

سنگدوینی ادامه داد: افزایش بی‌رویه هزینه‌های تأمین مواد اولیه و جهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرده است. این عوامل، قیمت تمام‌شده محصولات را بالا برده و ادامه تولید با نرخ‌های فعلی را غیرممکن کرده است. در ماه‌های آینده اگر چاره‌اندیشی نشود، بسیاری از واحدهای تولیدی توان ادامه فعالیت را از دست خواهند داد.

وی یادآور شد: سال‌هاست فعالان اقتصادی درباره بحران‌های زیرساختی هشدار داده‌اند، اما اقدام‌های انجام‌شده بسیار سطحی بوده و مشکلات اصلی همچنان باقی مانده است. امروز وضعیت تولید در کشور با چالش جدی روبه‌روست و بدون اصلاح ساختارها، آینده‌ای روشن در انتظار صنعت و اشتغال نخواهد بود.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی گلستان تصریح کرد: صنعتگران و کارآفرینان سال‌ها در برابر جنگ اقتصادی ایستادگی کرده‌اند و با وجود همه مشکلات، چرخه تولید را حفظ کرده‌اند. اما قطع و وصل مکرر برق و گاز خسارت‌های مالی و تولیدی هنگفتی به آن‌ها تحمیل کرده و پایداری تولید را با تهدید جدی مواجه ساخته است.

سنگدوینی خاطرنشان کرد: بیشترین ضربه ناترازی انرژی به واحدهای کوچک و متوسط وارد شده است؛ همان‌هایی که نقش مهمی در ایجاد اشتغال و گردش اقتصاد محلی دارند. تعطیلی این واحدها به معنای بیکاری هزاران نفر و شکل‌گیری معضلات اجتماعی تازه خواهد بود.

او تأکید کرد: اگر تولید با وقفه مواجه شود، اشتغال نابود می‌شود و این بحران مستقیماً معیشت خانوارهای کارگری را هدف قرار خواهد داد.

