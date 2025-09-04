خبرگزاری کار ایران
بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز تعاون

بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز تعاون
خانه کارگر به مناسبت روز تعاون بیانیه صادر کرد.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه خانه کارگر به شرح زیر است:

 تعاونوا علی البر و التقوی

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران فرارسیدن روز تعاون را به همه فعالان عرصه تعاون و مردم شریف ایران به‌ویژه جامعه کارگری تبریک و تهنیت عرض می‌نماید. تعاون به عنوان یک اصل بنیادین اجتماعی و اقتصادی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی روشن و استوار دارد و از ارکان سه‌گانه نظام اقتصادی کشور به شمار می‌آید. این ظرفیت ارزشمند می‌تواند با تکیه بر روحیه مشارکت، همدلی و همکاری متقابل، بستر شکوفایی مسائل اقتصادی و فرهنگی را فراهم ساخته و زمینه‌ساز عدالت اجتماعی و کاهش فاصله‌های طبقاتی گردد.

امروز بیش از هر زمان دیگر، نوآوری در بخش تعاون و بهره‌گیری از دانش و تجربه‌های نوین، می‌تواند موجب رونق تولید، افزایش بهره‌وری، و ارتقاء سطح معیشت کارگران و زحمتکشان شود. از سوی دیگر، تعاون به واسطه ماهیت جمعی و مردمی خود، رابطه‌ای مستقیم و متقابل با جامعه کارگری دارد و می‌تواند با تقویت روحیه همبستگی و انسجام، گامی مهم در مسیر وحدت و همدلی در جامعه بردارد.

خانه کارگر بر این باور است که توسعه و حمایت واقعی از بخش تعاون، نه تنها پاسداشت اصول قانون اساسی است بلکه تضمین‌کننده آینده‌ای روشن‌تر برای کارگران، تولیدکنندگان و همه اقشار مردم خواهد بود. از خداوند متعال توفیق و سربلندی ملت شریف ایران و تداوم رشد و پویایی بخش تعاون را مسألت داریم.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

 

