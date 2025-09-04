بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز تعاون
خانه کارگر به مناسبت روز تعاون بیانیه صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن بیانیه خانه کارگر به شرح زیر است:
تعاونوا علی البر و التقوی
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران فرارسیدن روز تعاون را به همه فعالان عرصه تعاون و مردم شریف ایران بهویژه جامعه کارگری تبریک و تهنیت عرض مینماید. تعاون به عنوان یک اصل بنیادین اجتماعی و اقتصادی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی روشن و استوار دارد و از ارکان سهگانه نظام اقتصادی کشور به شمار میآید. این ظرفیت ارزشمند میتواند با تکیه بر روحیه مشارکت، همدلی و همکاری متقابل، بستر شکوفایی مسائل اقتصادی و فرهنگی را فراهم ساخته و زمینهساز عدالت اجتماعی و کاهش فاصلههای طبقاتی گردد.
امروز بیش از هر زمان دیگر، نوآوری در بخش تعاون و بهرهگیری از دانش و تجربههای نوین، میتواند موجب رونق تولید، افزایش بهرهوری، و ارتقاء سطح معیشت کارگران و زحمتکشان شود. از سوی دیگر، تعاون به واسطه ماهیت جمعی و مردمی خود، رابطهای مستقیم و متقابل با جامعه کارگری دارد و میتواند با تقویت روحیه همبستگی و انسجام، گامی مهم در مسیر وحدت و همدلی در جامعه بردارد.
خانه کارگر بر این باور است که توسعه و حمایت واقعی از بخش تعاون، نه تنها پاسداشت اصول قانون اساسی است بلکه تضمینکننده آیندهای روشنتر برای کارگران، تولیدکنندگان و همه اقشار مردم خواهد بود. از خداوند متعال توفیق و سربلندی ملت شریف ایران و تداوم رشد و پویایی بخش تعاون را مسألت داریم.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران