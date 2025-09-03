​​وزارت کار برای ثبت نام در طرح اتصال پوشاک اطلاعیه صادر کرد

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، این وزارتخانه قصد تسهیل مالی-اعتباری زنجیره تولید پوشاک را دارد. وزارت کار به منظور حمایت از اشتغال، توانمندسازی تولید کنندگان صنعت جوراب را در دستور کار قرار داده است.