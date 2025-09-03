وزارت کار برای ثبت نام در طرح اتصال پوشاک اطلاعیه صادر کرد
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف تامین مالی- اعتباری زنجیره تولید جوراب در سراسر کشور از تولیدکنندگان زنجیره تولید پوشاک حمایت می کند.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، این وزارتخانه قصد تسهیل مالی-اعتباری زنجیره تولید پوشاک را دارد. وزارت کار به منظور حمایت از اشتغال، توانمندسازی تولید کنندگان صنعت جوراب را در دستور کار قرار داده است.
این وزارتخانه قصد دارد شرایط مالی- اعتباری را برای فعالان این صنعت تسهیل کند.
به این منظور از فعالان این حوزه دعوت می شود به سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی mcls.gov.ir مراجعه و فرم «ثبت درخواست» مندرج در قسمت «توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک » را تکمیل کنند.