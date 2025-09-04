کارگران شهرداری ساری در تماس با خبرنگار ایلنا، از معوقات مزدی خود خبر دادند.

تعداد کارگران شهرداری ساری بیش از پنج هزار نفر است که با قراردادهای مختلف رسمی، قراردادی و شرکتی مشغول به کار هستند.

یکی از این کارگران با بیان اینکه حقوق هیچ یک از این نیروها از تیرماه پرداخت نشده؛ گفت: کارگران شهرداری ساری، حقوق تیر و مرداد را نگرفته‌اند و با احتساب این ماه، معوقات مزدی‌شان به سه ماه می‌رسد.

این کارگر ادامه داد: در این شرایط سخت تورمی، هیچ کس به داد کارگرانی نمی‌رسد که دو ماه و نیم است دست خالی به خانه می‌روند.

کارگران می‌گویند: شهرداری، کمبود نقدینگی و مشکلات مالی را دلیل این تاخیر عنوان کرده است.

