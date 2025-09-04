خبرگزاری کار ایران
زندگی سخت در این تورم سنگین؛

کارگران شهرداری ساری از تیر حقوق نگرفته‌اند

کارگران شهرداری ساری، حقوق تیر و مرداد را نگرفته‌اند و با احتساب این ماه، معوقات مزدی‌شان به سه ماه می‌رسد.

کارگران شهرداری ساری در تماس با خبرنگار ایلنا،  از معوقات مزدی خود خبر دادند.

تعداد کارگران شهرداری ساری بیش از پنج هزار نفر است که با قراردادهای مختلف رسمی، قراردادی و شرکتی مشغول به کار هستند.

یکی از این کارگران با بیان اینکه حقوق هیچ یک از این نیروها از تیرماه پرداخت نشده؛ گفت: کارگران شهرداری ساری، حقوق تیر و مرداد را نگرفته‌اند و با احتساب این ماه، معوقات مزدی‌شان به سه ماه می‌رسد.

این کارگر ادامه داد: در این شرایط سخت تورمی، هیچ کس به داد کارگرانی نمی‌رسد که دو ماه و نیم است دست خالی به خانه می‌روند.

کارگران می‌گویند: شهرداری، کمبود نقدینگی و مشکلات مالی را دلیل این تاخیر عنوان کرده است.  

