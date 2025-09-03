مرگ یک کارگر بر اثر نشت گاز در شیراز
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از فوت یک کارگر در پی نشت گاز از خط اصلی انتقال در بلوار محراب جنوبی خبر داد و اعلام کرد که تیمهای عملیاتی برای ایمنسازی کامل محل حادثه همچنان در منطقه حضور دارند.
به گزارش ایلنا، هادی عیدیپور امروز چهارشنبه، ۱۲ شهریور، در جمع خبرنگاران گفت: در ساعت ۱۰:۳۹ دقیقه امروز، وقوع یک مورد نشت گاز از خط اصلی انتقال گاز شهری در بلوار محراب جنوبی، روبروی پمپ گاز، به سامانه ۱۲۵ سازمان آتشنشانی اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله از پنج ایستگاه آتشنشانی، شش دستگاه خودروی عملیاتی نجات و تجهیزات نجات از چاه به محل حادثه اعزام شدند. پس از ارزیابی اولیه مشخص شد که حادثه در یک فضای منهول مانند با عمق یک و نیم متر رخ داده و شیر اصلی گاز در حال تعمیر بوده است. متأسفانه کارگری که در محل حضور داشته، دچار سانحه شده بود و در محل شدت نشت گاز محسوس بود.
عیدیپور ادامه داد: تیمهای عملیاتی بلافاصله نسبت به ایمنسازی موقعیت اقدام کردند و با استفاده از تجهیزات تخصصی و اقدامات فنی، کارگر را از منهول خارج کردند. با توجه به شدت نشت گاز، پس از تایید عوامل اورژانس، فوت کارگر تأیید شد.
رئیس سازمان آتشنشانی شیراز بیان کرد: تیمهای عملیاتی همچنان در محل حضور دارند تا ایمنسازی کامل انجام شود. اطلاعات تکمیلی در زمان مقتضی اعلام خواهد شد.