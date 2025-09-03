خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرگ یک کارگر بر اثر نشت گاز در شیراز

مرگ یک کارگر بر اثر نشت گاز در شیراز
کد خبر : 1681644
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از فوت یک کارگر در پی نشت گاز از خط اصلی انتقال در بلوار محراب جنوبی خبر داد و اعلام کرد که تیم‌های عملیاتی برای ایمن‌سازی کامل محل حادثه همچنان در منطقه حضور دارند.

به گزارش ایلنا، هادی عیدی‌پور امروز چهارشنبه، ۱۲ شهریور، در جمع خبرنگاران گفت: در ساعت ۱۰:۳۹ دقیقه امروز، وقوع یک مورد نشت گاز از خط اصلی انتقال گاز شهری در بلوار محراب جنوبی، روبروی پمپ گاز، به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله از پنج ایستگاه آتش‌نشانی، شش دستگاه خودروی عملیاتی نجات و تجهیزات نجات از چاه به محل حادثه اعزام شدند. پس از ارزیابی اولیه مشخص شد که حادثه در یک فضای منهول مانند با عمق یک و نیم متر رخ داده و شیر اصلی گاز در حال تعمیر بوده است. متأسفانه کارگری که در محل حضور داشته، دچار سانحه شده بود و در محل شدت نشت گاز محسوس بود.

عیدی‌پور ادامه داد: تیم‌های عملیاتی بلافاصله نسبت به ایمن‌سازی موقعیت اقدام کردند و با استفاده از تجهیزات تخصصی و اقدامات فنی، کارگر را از منهول خارج کردند. با توجه به شدت نشت گاز، پس از تایید عوامل اورژانس، فوت کارگر تأیید شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز بیان کرد: تیم‌های عملیاتی همچنان در محل حضور دارند تا ایمن‌سازی کامل انجام شود. اطلاعات تکمیلی در زمان مقتضی اعلام خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی