در آیین بهره‌برداری از خدمات مسئولیت‌ اجتماعی در ماهشهر مطرح شد؛

«مهارت‌آموزی» در صدر مسئولیت‌های اجتماعی شستا

معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: در وزارت کار، توسعه مراکز فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌ها با بخشنامه‌های مقام عالی وزارت کار، به ویژه در مناطق کمتر برخوردار، در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محمدی (معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) در آیین بهره‌برداری از خدمات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های تابعه شستا در ماهشهر گفت: عدالت آموزشی منجر به رفع موانع ارتقای فردی در جامعه می‌شود و به همین دلیل ما بر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های تابعه تاکید داریم. 

وی با اشاره به نقش آموزش مهارتی در افزایش بهره‌وری گفت: در وزارت کار، توسعه مراکز فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌ها با بخشنامه‌های مقام عالی وزارت کار، به ویژه در مناطق کمتر برخوردار، در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم این همکاری بین شرکت‌های تابعه و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در راستای افزایش مراکز هنرستان‌ها و محل‌های آموزش‌های فنی ‌و حرفه‌ای  ادامه یابد و بیشتر شود.

محمدی در پایان تصریح کرد: ما تلاش داریم با همکاری شرکت‌های تابعه وزارت کار در شهرستان ماهشهر یک مرکز بزرگ آموزش فنی و حرفه‌ای  دایر  کنیم و در کنار آن مراکز مهارت آموزی فنی آزاد را نیز داشته باشیم.

محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاع رسانی دولت، در ادامه اظهار کرد: دولت تلاش می‌کند روایت تازه‌ای از عدالت آموزشی در مناطق محروم در حوزه‌های مختلف از جمله بخش مهارتی ارائه دهد. 

گلزاری تصریح کرد: دانش و مهارت، محور تغییرات راهبردی هستند و افتتاح طرح‌هایی از این دست در ماهشهر، در راستای شعار عدالت آموزشی برای همه کشور است. 

او خاطرنشان کرد: مردم برای آموزش فرزندان خود از جان و مال خودشان مایه گذاشتند. مشکل عدالت آموزشی قطعا با حضور نهادهای مدنی و نیروهای بومی حل خواهد شد.

در پایان این نشست، امیرحسین رفیق دوست، مدیرعامل شرکت پتروشیمی فناوران از شرکت‌های تابعه شستا، اظهار کرد: ما تلاش داریم که مسئولیت اجتماعی و پروژه‌های آن در ذیل شرکت‌های تابعه در همان منطقه (از جمله ماهشهر) در بحث آموزش هزینه شود.

وی افزود:  تلاش شد از طریق سازمان نوسازی مدارس استان خوزستان و با همکاری دستگاه‌ها، دستورالعمل وزیر کار در حوزه اختصاص مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها به آموزش، عملیاتی شود.

 

