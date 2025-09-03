در جلسه مجلس در مورد طرح ساماندهی کارکنان دولت چه گذشت؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته، سهشنبه ۱۱ شهریورماه، در کمیسیون اجتماعی مجلس جلسهای با موضوع بررسی سناریوهای طرح ساماندهی کارکنان دولت برگزار شد.
در جلسه کمیسیون اجتماعی چه گذشت؟ علی بابایی کارنامی در مصاحبهای گفت: در جلسه کمیسیون که نایب رئیس اول مجلس و جمعی از نمایندگان از دیگر کمیسیونهای مجلس نیز حضور داشتند، سناریوهای مختلف پیش رو برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی بحث و بررسی شد و در نهایت با توجه با شرایط خاصی که در کشور وجود داشت، دولت و مجلس با هم روی سناریوهای اجماعی که مورد تأکید ما به عنوان نمایندگان مجلس و کمیسیون تخصصی بود توافق کردند.
بابایی کارنامی گفت: براساس سناریو مورد توافق دولت و مجلس، نیروهای شرکتی تحصیلکرده از دیپلم به بالا در قالب کار معین و نیروهای دیپلم به پایین در قالب ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری براساس قانون کار با دولت قرارداد میبندند و شرکتهای واسط هم حذف شوند.
این نماینده مجلس گفت: دیگر سناریوها از جمله پرداخت به ذینفع نهایی، برقرار ماندن شرکتهای واسطه و حذف برخی مصادیق از جمله معلمان حقالتدریس، نیروهای شورای حل اختلاف و این قبیل موارد هم به دلیل تأمین نشدن نیاز نیروهای شرکتی را از اساس رد و اعلام کردیم که مورد تأیید ما در کمیسیون اجتماعی و مجلس نیست و تأکید کردیم هر شغلی در کشور که به همین نحو و از طریق قرارداد با شرکتهای واسطه در دستگاههای دولتی و اجرایی مشغول به کار هستند، همه باید در همین قالب ساماندهی شود تا بتوانیم یک بار برای همیشه این وضعیت اسفبار در کشور را حل و فصل کنیم و به نتیجه برسانیم.
به گفتهی بابایی کارنامی، دولت در جمعبندی با کمیسیون اجتماعی و مجلس موافق بوده است. در پایان مقرر شد نتیجهگیری نهایی جلسه به عنوان مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس به سازمان اداری و استخدامی ارائه و در دولت بحث و نتیجهگیری شود.