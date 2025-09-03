خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

​تداوم اعتراض کارگران آلومنیوم‌سازی اراک

​تداوم اعتراض کارگران آلومنیوم‌سازی اراک
کد خبر : 1681445
لینک کوتاه کپی شد.

کارگران آلومنیوم‌سازی اراک برای چندمین هفته‌ی متوالی به سیاستهای کارخانه و وضعیت حقوق خود اعتراض کردند.

کارگران آلومنیوم‌سازی اراک در تماس با خبرنگار ایلنا اعلام کردند: برای چندمین هفته‌ی متوالی  به سیاستهای کارخانه و وضعیت حقوق خود اعتراض داریم. 

بازنگری فوری در طرح طبقه‌بندی مشاغل، تأمین ایمنی و تعمیرات اساسی تجهیزات فرسوده، حفظ اشتغال و جلوگیری از هرگونه تعدیل نیرو، لغو آیین‌نامه‌های یک‌جانبه مدیریت و شفافیت در محاسبه مالیات و دستمزد از مهم‌ترین مطالبات این کارگران است.

این کارگران خواستار تغییر مناسبات مزدی و شغلی خود هستند. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی