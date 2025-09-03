کارگران آلومنیوم‌سازی اراک در تماس با خبرنگار ایلنا اعلام کردند: برای چندمین هفته‌ی متوالی به سیاستهای کارخانه و وضعیت حقوق خود اعتراض داریم.

بازنگری فوری در طرح طبقه‌بندی مشاغل، تأمین ایمنی و تعمیرات اساسی تجهیزات فرسوده، حفظ اشتغال و جلوگیری از هرگونه تعدیل نیرو، لغو آیین‌نامه‌های یک‌جانبه مدیریت و شفافیت در محاسبه مالیات و دستمزد از مهم‌ترین مطالبات این کارگران است.

این کارگران خواستار تغییر مناسبات مزدی و شغلی خود هستند.

