جمعی از آموزش‌دهندگان نهضت سواد آموزی بعد از 92 در تماس با خبرنگار ایلنا، از اعتراض صنفی خود مقابل وزارت آموزش و پرورش خبر دادند. آن‌ها می‌گویند: چندمین بار است که در اعتراض به بلاتکلیفی مقابل وزارت آموزش و پرورش جمع می‌شویم.

این آموزش‌دهندگان با بیان اینکه بعد از چند سال کار جهادی خواستار تعیین تکلیف هستیم؛ می‌گویند: قانون و بودجه برای استخدام ما هست اما وزارتخانه اقدامی نمی‌کند.

