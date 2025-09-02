خبرگزاری کار ایران
تجمع آموزش‌دهندگان نهضت سواد آموزی مقابل وزارت آموزش و پرورش

تجمع آموزش‌دهندگان نهضت سواد آموزی مقابل وزارت آموزش و پرورش
آموزش‌دهندگان بعد از سال 92 می‌گویند: تکلیف جذب ما هنوز مشخص نیست.

جمعی از آموزش‌دهندگان نهضت سواد آموزی بعد از 92 در تماس با خبرنگار ایلنا، از اعتراض صنفی خود مقابل وزارت آموزش و پرورش خبر دادند. آن‌ها می‌گویند: چندمین بار است که در اعتراض به بلاتکلیفی مقابل وزارت آموزش و پرورش جمع می‌شویم.

این آموزش‌دهندگان با بیان اینکه بعد از چند سال کار جهادی خواستار تعیین تکلیف هستیم؛ می‌گویند: قانون و بودجه برای استخدام ما هست اما وزارتخانه اقدامی نمی‌کند.

 

