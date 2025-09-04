انتقاد یک پرستار سیستان و بلوچستانی از شرایط کار؛
کار سخت در شیفتهای متوالی/ مجبوریم اضافهکار بایستیم
پرستار یکی از بیمارستانهای سیستان و بلوچستان گفت: از چند روز قبل علوم پزشکی اعلام کرد طبق نامهای که از وزارت بهداشت آمده اضافه کار بالای ۸۰ساعت از شهریور طبق قانون بهروری داده نمیشود....
به گزارش خبرنگار ایلنا، یک پرستار در تماس با «ایلنا» نسبت به وضعیت شغلی خود اعتراض کرد و گفت: به تازگی دستورالعملی در بیمارستان ما برای افزایش موظفی کادر درمان ابلاغ شده که اوضاع شغلیمان را بدتر کرده است.
این پرستار که در یکی از بیمارستانهای سیستان و بلوچستان کار میکند میگوید: این ماه ۱۶۵ساعت اضافه کار داشتم و در سامانه «دولت من» این اضافه کار ثبت شده بود. از چند روز قبل علوم پزشکی اعلام کرد طبق نامهای که از وزارت بهداشت آمده اضافه کار بالای ۸۰ساعت از شهریور طبق قانون بهروری داده نمیشود. برای همین بیمارستان در برنامهاش برای شهریورماه ساعات کار موظفی را افزایش داده است.
این پرستار میگوید: در مرداد ماه ۴ بار دو شیفت ایستادهام. کار پرستاری سخت است و همهی پرستاران میدادند این میزان کار در یک ماه علاوه بر خستگی جسمی، خستگیِ روحی هم به همراه دارد و روح و روان را به هم میزند. حالا برای این میزان کار ۷ میلیون تومان اضافه کار رد کردند که از همین هم یک میلیون تومان مالیات کسر شده است.
این پرستار میگوید: ما سالهاست به اضافه کار اجباری با حقوق پایین معترض هستیم و بعد از سالها اعتراض رقم ناچیزی به اضافه کاری اضافه کردند. به خاطر حقوق پایین مجبوریم اضافه کار بایستیم و حالا با ترفندِ افزایش ساعات موظفی، قصدشان این است که اضافه کاری را هم کم پرداخت کنند.
او میگوید: چرا قوانینی که برای بهبود وضع معیشت ما نوشته شده اجرا نمیشود و در عوض این دست قوانین به سرعت به مرحلهی اجرا میرسد؟
این پرستار میگوید: با اینکه کادر سلامت به ویژه پرسنل بالینی درگیری مستقیم با کرونا داشتیم و خودمان و خانوادههایمان آسیب جدی دیدیم، نتونستیم هیچ امتیازی بگیریم و اوضاع کار و معیشتمان تغییر محسوسی نداشته است. سختترین کار را داریم و همیشه و در هر بحرانی باید پای کار باشیم اما کمترین حقوق را نسبت به سایر کارمندان دولت میگیریم.