تجمع کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری/ دستهای واسطه قطع شود
کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری در اعتراض به وضعیت شغلی و دستمزدی خود تجمع کردند.
نمایندگان کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری در تماس با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با تجمع امروز (یازدهم شهریور) گفتند: ما به نمایندگی از جانب 9 هزار کارگر ارکان ثالث شرکت ملی حفاری، دست به تجمع زدیم تا اعتراض خود را نسبت به حضور پیمانکاران و تبعیض حاکم نشان دهیم.
آنها افزودند: ما خواهان قطع دستهای دلالان و واسطهگران از سفره خودمان هستیم و به مسئولان زیربط پیغام میدهیم نیروهای شرکتی هیچ سناریویی به غیر از حذف پیمانکار نیروی انسانی و نظام همسانسازی حقوق و دستمزد را نمیپذیرند؛ هر سناریویی به جز این، قابل قبول نیست.
این کارگران میگویند: ساماندهی بدون حذف پیمانکاران، ساماندهی نیست، فقط رفع تکلیف است.