نمایندگان کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری در تماس با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با تجمع امروز (یازدهم شهریور) گفتند: ما به نمایندگی از جانب 9 هزار کارگر ارکان ثالث شرکت ملی حفاری، دست به تجمع زدیم تا اعتراض خود را نسبت به حضور پیمانکاران و تبعیض حاکم نشان دهیم.

آن‌ها افزودند: ما خواهان قطع دست‌های دلالان و واسطه‌گران از سفره خودمان هستیم و به مسئولان زیربط پیغام می‌دهیم نیروهای شرکتی هیچ سناریویی به غیر از حذف پیمانکار نیروی انسانی و نظام همسان‌سازی حقوق و دستمزد را نمی‌پذیرند؛ هر سناریویی به جز این، قابل قبول نیست.

این کارگران می‌گویند: ساماندهی بدون حذف پیمانکاران، ساماندهی نیست، فقط رفع تکلیف است.

