خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز دومین همایش بین‌المللی اقتصاد تعاونی ایران

آغاز دومین همایش بین‌المللی اقتصاد تعاونی ایران
کد خبر : 1680983
لینک کوتاه کپی شد.

دومین همایش بین‌المللی اقتصاد تعاونی ایران با هدف تبیین نقش و جایگاه بخش تعاون در توسعه اقتصادی کشور و ترویج مردمی‌سازی اقتصاد، صبح امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این همایش با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «بهمن عبدالهی» رئیس اتاق تعاون ایران و «اریل گوارکاو» رییس اتحادیه جهانی تعاون، «علی بابایی کارنامی»، «سید شمس الدین حسینی» روسای کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی، «سید مالک حسینی» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال و «یعقوب رستمی مال خلیفه» معاون امور تعاون وزارت تعاون و جمعی از مقامات، کارشناسان و نمایندگان بخش تعاون داخلی و بین‌المللی برگزار شد. 

این رویداد به مناسبت نام‌گذاری سال ۲۰۲۵ میلادی به عنوان «سال جهانی تعاون» از سوی سازمان ملل متحد و با شعار «تعاونی‌ها، دنیای بهتری می‌سازند» با همکاری اتاق تعاون ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفتر سازمان ملل متحد در تهران و اتحادیه بین‌المللی تعاون «ICA» برگزار شد. 

در این همایش، بر جایگاه ویژه بخش تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بر مردمی‌سازی اقتصاد تأکید شد. همچنین، راهکارهای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌بدیل بخش تعاون برای ایجاد وفاق ملی و تقویت اقتصاد کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

وزارت تعاون و اتاق تعاون ایران در این رویداد بین‌المللی، ضمن ارائه دستاوردهای بخش تعاون، بر ضرورت توسعه همکاری‌های بین‌المللی و تقویت زیرساخت‌های تعاونی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار تأکید کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی