به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این همایش با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «بهمن عبدالهی» رئیس اتاق تعاون ایران و «اریل گوارکاو» رییس اتحادیه جهانی تعاون، «علی بابایی کارنامی»، «سید شمس الدین حسینی» روسای کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی، «سید مالک حسینی» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال و «یعقوب رستمی مال خلیفه» معاون امور تعاون وزارت تعاون و جمعی از مقامات، کارشناسان و نمایندگان بخش تعاون داخلی و بین‌المللی برگزار شد.

این رویداد به مناسبت نام‌گذاری سال ۲۰۲۵ میلادی به عنوان «سال جهانی تعاون» از سوی سازمان ملل متحد و با شعار «تعاونی‌ها، دنیای بهتری می‌سازند» با همکاری اتاق تعاون ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفتر سازمان ملل متحد در تهران و اتحادیه بین‌المللی تعاون «ICA» برگزار شد.

در این همایش، بر جایگاه ویژه بخش تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بر مردمی‌سازی اقتصاد تأکید شد. همچنین، راهکارهای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌بدیل بخش تعاون برای ایجاد وفاق ملی و تقویت اقتصاد کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزارت تعاون و اتاق تعاون ایران در این رویداد بین‌المللی، ضمن ارائه دستاوردهای بخش تعاون، بر ضرورت توسعه همکاری‌های بین‌المللی و تقویت زیرساخت‌های تعاونی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار تأکید کردند.

انتهای پیام/