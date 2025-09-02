مرگ یک راننده بر اثر آتش گرفتن تانکر سوخت/ کمکراننده زخمی شد
صبح امروزبر اثر واژگونی و حریق تانکر حمل سوخت، دو کارگر کشته و زخمی شدند.
به گزارش ایلنا، بر اثر واژگونی و حریق تانکر حمل سوخت در محدوده جاده سه راهی مریوان، دو کارگر کشته وزخمی شدند.
بابک هدایی (رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی استان کردستان)، گفت: این حادثه صبح امروز سه شنبه (۱۱ شهریور ماه) برای یک تریلی نفتکش زمانی رخ داد که راننده به علت اشتعال سوخت و خودرو، قبل از رسیدن نیروهای امدادی جان خود را از دست داد و همراه وی به دلیل مصدومیت به بیمارستان کوثر سنندج انتقال داده شد.