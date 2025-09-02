خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یارانه کدام گروه‌ها قطع شد؟

آغاز مهلت ۱۰ روزه اعتراض به قطع یارانه

آغاز مهلت ۱۰ روزه اعتراض به قطع یارانه
کد خبر : 1680954
لینک کوتاه کپی شد.

برای اعتراض به قطع یارانه ده روز زمان تعیین شده است.

به گزارش ایلنا،  احمد رستمی رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان با اشاره به اجرای حکم قانون بودجه مبنی بر حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) گفت: وزارت تعاون از مرداد ماه موظف بوده یارانه حدود یک میلیون خانوار را قطع کند.

وی توضیح داد: در گام نخست با بررسی شاخص‌های درآمدی و دارایی، خانوارهایی با سرانه درآمد ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تومان (پس از کسر هزینه مسکن و متناسب با بعد خانوار) شناسایی و از دریافت یارانه کنار گذاشته شدند.

وی درباره روند اعتراض به حذف یارانه توضیح داد: سرپرستان خانوار می‌توانند از یکم شهریور به مدت ۲۰ روز (از آنجایی که امروز ۱۰ شهریور است تنها  ۱۰ روز فرصت باقی است) با مراجعه به نشانی اینترنتی https://hemayat.sfara.ir جزئیات وضعیت خود را مشاهده یا نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی