یارانه کدام گروهها قطع شد؟
آغاز مهلت ۱۰ روزه اعتراض به قطع یارانه
برای اعتراض به قطع یارانه ده روز زمان تعیین شده است.
به گزارش ایلنا، احمد رستمی رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان با اشاره به اجرای حکم قانون بودجه مبنی بر حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی (دهکهای هشتم، نهم و دهم) گفت: وزارت تعاون از مرداد ماه موظف بوده یارانه حدود یک میلیون خانوار را قطع کند.
وی توضیح داد: در گام نخست با بررسی شاخصهای درآمدی و دارایی، خانوارهایی با سرانه درآمد ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تومان (پس از کسر هزینه مسکن و متناسب با بعد خانوار) شناسایی و از دریافت یارانه کنار گذاشته شدند.
وی درباره روند اعتراض به حذف یارانه توضیح داد: سرپرستان خانوار میتوانند از یکم شهریور به مدت ۲۰ روز (از آنجایی که امروز ۱۰ شهریور است تنها ۱۰ روز فرصت باقی است) با مراجعه به نشانی اینترنتی https://hemayat.sfara.ir جزئیات وضعیت خود را مشاهده یا نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.