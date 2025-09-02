آغاز مهلت ۱۰ روزه اعتراض به قطع یارانه

به گزارش ایلنا، احمد رستمی رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان با اشاره به اجرای حکم قانون بودجه مبنی بر حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) گفت: وزارت تعاون از مرداد ماه موظف بوده یارانه حدود یک میلیون خانوار را قطع کند.

وی توضیح داد: در گام نخست با بررسی شاخص‌های درآمدی و دارایی، خانوارهایی با سرانه درآمد ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تومان (پس از کسر هزینه مسکن و متناسب با بعد خانوار) شناسایی و از دریافت یارانه کنار گذاشته شدند.

وی درباره روند اعتراض به حذف یارانه توضیح داد: سرپرستان خانوار می‌توانند از یکم شهریور به مدت ۲۰ روز (از آنجایی که امروز ۱۰ شهریور است تنها ۱۰ روز فرصت باقی است) با مراجعه به نشانی اینترنتی https://hemayat.sfara.ir جزئیات وضعیت خود را مشاهده یا نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.

انتهای پیام/