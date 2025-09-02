فعالیت یک کارگاه در معدن زغال سنگ «پابدانا» متوقف شد

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، رییس حوزه قضایی کوهبنان که به همراه فرماندار، فرمانده انتظامی و بازرسان اداره کار در محل حادثه حضور یافته بود، روز دوشنبه در این زمینه گفت: فعالیت این کارگاه تا زمان رفع نواقص و تایید ایمنی از سوی بازرسان اداره کار متوقف خواهد شد.

صادق کاظمی با تاکید بر صیانت از حقوق کارگران افزود: مدیران معدن موظف هستند حقوق کارگران را در مدت توقف، پرداخت کنند و هیچ حقی از آنان ضایع نشود.

رییس دادگستری شهرستان کوهبنان بیان کرد: از سرگیری فعالیت صرفا پس از تایید کارشناسان اداره کار امکان‌پذیر است و مدیران معدن باید تمامی تجهیزات ایمنی از جمله لباس، کلاه، ماسک، چکمه و دستکش را برای کارگران فراهم کنند.

وی هشدار داد: چنانچه گزارشی مبنی بر رفع نشدن نواقص ایمنی به دادگستری ارسال شود، اقدامات قانونی لازم علیه متولیان معدن انجام خواهد گرفت.

کاظمی پیش از این در تشریح جزئیات حادثه گفته بود: در پی وقوع حادثه در کارگاه ۲۱۵ معدن زغال‌سنگ اصلی پابدانا - از توابع شهرستان کوهبنان - در ساعت ۱۵ شنبه هشتم شهریور متأسفانه یکی از کارگران جان خود را از دست داد.

وی افزود: بلافاصله پس از وصول گزارش حادثه، دستورات اولیه صادر شد و بازرسان اداره کار مامور بررسی علت وقوع حادثه و شناسایی قصور احتمالی متخلف یا متخلفان شدند.

رییس حوزه قضایی کوهبنان اطمینان داده که نتایج بررسی‌های کارشناسی و اقدامات قضایی پس از تکمیل گزارش رسمی اعلام خواهد شد و دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد حقوق کارگران و خانواده‌های آنان نادیده گرفته شود.

